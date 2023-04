Oriana Marzoli rivela di aver incontrato il padre di Daniele Dal Moro: “Abbiamo mangiato insieme” Oriana Marzoli ha conosciuto il papà di Daniele Dal Moro, Gian Pietro, ex onorevole del PD. A rivelarlo è stata la stessa influencer su Twitter, spiegando che hanno pranzato insieme. La storia tra i due concorrenti del GF Vip procede a gonfie vele.

A cura di Elisabetta Murina

Continua a gonfie vele la storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Da quando è finito il Grande Fratello Vip, i due non si sono separati nemmeno un attimo, come testimoniano i numerosi scatti e video condivisi sui social. Dopo una tappa a Roma, la coppia si è spostata a Verona, città dell'ex concorrente, poi nelle Marche per una serata in cui l'influencer venezuelana è stata ospite. Pare che ci siano state anche le presentazioni ufficiali in famiglia: Oriana avrebbe conosciuto il papà di Daniele, Gian Pietro Dal Moro, ex onorevole del PD.

Oriana ha conosciuto il papà di Daniele, la confessione

È stata Oriana a rivelare di aver incontrato il papà di Daniele con un messaggio condiviso su Twitter. La Vippona ha risposto a una fan che le ha detto: "Chiedi al padre di Daniele cosa pensa di questo video", riferendosi a un vecchio filmato del modello andato in onda sulla tv spagnola Telecinco diversi mesi fa. "Me lo ha detto quando abbiamo mangiato insieme l'altro giorno", ha risposto Oriana, stupendo tutte le fan della coppia. L'incontro con Gian Pietro Dal Moro, quindi, sarebbe già avvenuto, anche se non ci sono foto o video che lo testimoniano. La coppia sembra davvero intenzionata a fare le cose sul serio.

I primi giorni di Oriana e Daniele fuori dal GF Vip

Dopo la fine del reality, Oriana e Daniele appaiono sempre più inseparabili. Alcuni non avrebbero scommesso per nulla sulla loro unione a telecamere spente, invece i due non perdono un attimo per stare insieme. Hanno trascorso alcuni giorni a Roma, godendosi la libertà dopo sei mesi nella Casa più spiata d'Italia e divertendosi a condividere con i fan simpatiche storie su Instagram. Tra una cena fuori e un viaggio insieme, gli ex gieffini provano a recuperare il tempo perso nelle ultime settimane. Oriana si è classificata seconda al GF Vip, battuta al televoto dal Nikita Pelizon, e Daniele si è fatto trovare fuori dallo studio per sorprenderla e stringerla subito tra le braccia.