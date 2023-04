Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme dopo il GF VIP, le prime stories: “Siamo ancora svegli” Oriana Marzoli torna sui social con Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme nel letto. “È incredibile, sono le 9 e un quarto e ancora non siamo andati a dormire”.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli torna in possesso del suo cellulare e la prima stories è con Daniele Dal Moro. Dopo la sorpresa del suo "fidanzato" conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP che l'ha attesa fuori gli studi del reality, gli Oriele si sono rinchiusi in camera a chiacchierare. "È incredibile, sono le 9 e un quarto e ancora non siamo andati a dormire", le prime parole della seconda classificata in finale che si è ripresa tra le stories dal letto con Daniele Dal Moro abbracciato a lei.

Le prime parole di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli dopo la finale

Dal letto insieme Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno registrato la prima stories insieme: alle ore 9 e un quarto del mattino sono ancora svegli, ha raccontato la Vippona che ha preferito trascorrere del tempo con il VIP dopo la finale. "Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati, baciati. Daniele è molto tenero, che carino. Comunque domani vi ringrazierò in un bel modo, mi prendo il mio tempo, ora mi sto godendo questo momento. Daniele non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare", le parole. Poi la battuta di Daniele: "Che pesante". I due davanti alle telecamere si sono poi abbracciati e baciati.

Infine Oriana Marzoli ha aggiunto una story nella quale scherza con il suo amico Edoardo Tavassi: "Qualcuno si deve fare un bel tatuaggetto?", le parole a corredo di un fotomontaggio di Edoardo con un tatuaggio degli Oriele sul petto.

La sorpresa fuori lo studio del GF VIP

Quando Oriana Marzoli ha lasciato lo studio del GF VIP ha trovato un mini van fuori ad attenderla: al suo interno c'era Daniele Dal Moro. I due si sono baciati e abbracciati, "Il tuo profumo, amore", le prime parole della Vip venezuelana. I fan hanno poi regalato una corona e dei fiori a lei definita da Signorini e dal pubblico "la Reina" dell'edizione.