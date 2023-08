Rebecca Staffelli al posto di Giulia Salemi al Grande Fratello: chi è la nuova inviata social Rebecca Staffelli sarebbe la nuova inviata social scelta per la prossima edizione del Grande Fratello: la notizia di TvBlog.

A cura di Gaia Martino

Arrivano ulteriori notizie riguardo la nuova edizione del Grande Fratello la cui data di inizio è fissata per lunedì 11 settembre 2023. In prima serata su Canale 5 ripartirà il reality più amato dagli italiani ma con un'ondata di novità vista la nuova linea "anti trash" indetta da Pier Silvio Berlusconi. Dopo l'annuncio di Cesara Buonamici che sarà la nuova opinionista del programma, arriva l'indiscrezione riguardo l'inviata dei social: secondo TvBlog al posto di Giulia Salemi ci sarà Rebecca Staffelli.

L'indiscrezione sulla nuova inviata dei social del GF

È TvBlog a svelare che Rebecca Staffelli sarà la nuova "inviata social" del Grande Fratello. Il portale dà per certa la presenza della speaker di Radio 102.5 e già volto di Mediaset: è stata spesso ospite di Amici di Maria de Filippi per rappresentare Radio Mediaset. Dopo l'addio di Giulia Salemi che ricopriva lo stesso ruolo nel programma, Pier Silvio e Signorini avrebbero così deciso di puntare sulla figlia d'arte: Rebecca Staffelli è la figlia di Valerio, storico inviato di Striscia La Notizia e si sarebbe aggiudicata il posto nel reality show battendo sul filo di lana Maria Sole Pollio, anche lei in lizza per il ruolo, si legge.

Rebecca Staffelli

L'annuncio di Cesara Buonamici opinionista

Pochi giorni fa, con un comunicato, Mediaset ha annunciato la nuova opinionista del GF, Cesara Buonamici. La giornalista e conduttrice del telegiornale sarà in studio per tutte le puntate del reality e "contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20". Ha così commentato la sua nuova avventura: