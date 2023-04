Oriana Marzoli: “Febbre, dolori e debolezza. Ho pianto per lo stress”, Daniele Dal Moro la difende

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è stata travolta dagli impegni lavorativi. Così, ora sta accusando il peso dello stress. L'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, si è sfogata su Instagram, spiegando di avere la febbre e di avvertire un malessere generale. Anche Daniele Dal Moro è intervenuto per difenderla.

Da quando, lunedì 3 aprile, si è conclusa l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli non si è ancora fermata. La concorrente sta accusando gli effetti dello stress. Su Instagram ha spiegato di essere scoppiata a piangere e di avvertire un malessere generale:

Sono sette giorni che sono uscita dal Grande Fratello, ma sembra una vita che sono fuori, non mi sono più fermata, non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, distrutta, morta. Ho bisogno di dormire. Avrò dormito 8 ore in tre giorni. Pochissimo. Sempre da una parte all'altra. Non ce la faccio più. Ho avuto la febbre, ho una tosse esagerata, non riesco a dormire. Sono debole, mi fa male tutto il corpo. Ho pianto, non sapete quanto, per lo stress che ho. Sono stanchissima, non ce la faccio più.