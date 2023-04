Gli Spartani si riuniscono dopo il GF Vip: con loro anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Serata a ritmo di cibo e musica per gli Spartani: dopo l’avventura al GF VIP gli ex Vipponi si sono riuniti per trascorrere del tempo insieme. Con loro c’erano anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, assenti invece gli Incorvassi: “Sono a Roma, li abbiamo sentiti al telefono”, le parole di Oriana.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera si è svolta la prima reunion degli Spartani dopo il Grande Fratello VIP. Mancavano all'appello gli Incorvassi e Luca Onestini: gran parte del gruppo di amici che si era formato nella casa di Cinecittà si è riunito per una cena a ritmo di musica che si è conclusa con il romantico gesto di Daniele Dal Moro per la fidanzata, Oriana Marzoli. Quest'ultima e Giaele De Donà hanno ripreso e pubblicato diversi momenti della serata: con loro c'erano anche Giulia Salemi, voce di Twitter dell'edizione del reality che si è da poco conclusa, con il fidanzato e noto volto televisivo Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi sceglie gli Spartani: la cena di gruppo a Milano

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ieri sera si sono divertiti con alcuni degli Spartani, gli ex concorrenti del GF VIP così soprannominati durante l'avventura nel reality. Oriana Marzoli li ha ripresi tra le stories ed entrambi hanno mandato un bacio alla telecamera dell'ex Vippona. Dopo la serata a ritmo di cibo e musica, si sono scattati una fotografia di gruppo e insieme hanno registrato un video nel quale urlano insieme: "Un beso cariño", frase usata dalla Marzoli diventata iconica. Molti utenti su Twitter, fan del programma, hanno notato che la Salemi abbia scelto il team Spartani a quello dei Persiani per uscire e divertirsi. Ad unirla al gruppo in ogni caso, sarebbe anche l'amicizia con Alberto De Pisis: l'influencer sin dall'inizio del programma raccontò di conoscerlo.

Perché Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia erano assenti

Assenti all'appello ieri sera Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Luca Onestini. È stata Oriana Marzoli con un tweet a raccontare perché gli Incorvassi non fossero presenti alla reunion: entrambi si trovano insieme a Roma. "Non è a Milano, ma abbiamo parlato ieri con lui al telefono", le parole dell'ex Vippona su Twitter in risposta ad un fan.