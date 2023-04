Sarah Altobello: “Spartani e Persiani ancora distanti dopo il GF Vip. Tavassi? Grezzo e falso” Le due fazioni create nella casa del GF VIP continuano ad esistere dopo la fine del reality, Sarah Altobello ospite di Radio Radio ha raccontato i retroscena del party a Roma: “Spartani e Persiani non si filano, Tavassi è grezzo e falsetto”.

Sarah Altobello in un'intervista radiofonica ha parlato del post Grande Fratello VIP. L'ex Vippona che ha partecipato anche al party organizzato a Roma dopo la finale ha svelato che esistono ancora oggi le fazioni "Spartani" e "Persiani", l'astio dunque tra i due gruppi non si sarebbe limitato alle dinamiche televisive, bensì "è rimasto tale". Le parole dell'influencer pugliese nel programma radiofonico Non succederà più.

Il racconto di Sarah Altobello sulle fazioni del GF VIP 7

Spartani e Persiani continuano a non andare d'accordo. Una volta finito il GF VIP in molti pensavano che sarebbero scomparse "le fazioni" tra i concorrenti, e invece no: Sarah Altobello ha raccontato che durante il party organizzato dopo la finale i vari ex Vipponi hanno continuato ad essere distanti. "Ho visto Donnamaria, Antonella Fiordelisi, ho ballato con loro. Tavassi non l'ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che c'era nella casa, io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. Questa cosa l'ho pagata, perché la gente si è schierata con loro". Su Giaele De Donà e Nicole Murgia ha raccontato che "sono state carine", "Oriana? Si, mi ha salutato. Ho avuto modo di brindare insieme in maniera educata. Lei è diretta, è forte, ha un temperamento forte, ma è rispettosa". Nessuna reunion tra Donnamaria e Tavassi, i due che avrebbero avuto un faccia a faccia durante la festa: "Non li ho visti insieme, non so se si parlano. Le fazioni sono rimasti tali, se non si seguono sui social è ovvio che non si parlino. Per amore di Antonella ha tolto il segui, è stato un bel gesto", le parole della Altobello.

Il commento su Tavassi e Attilio Romita

Sarah Altobello non ha avuto una bella impressione su Edoardo Tavassi che, secondo il suo parere, è ricorso troppe volte all'uso delle parolacce: "Per quanto possa essere un comico, con me aveva un modo di fare per niente interattivo, imprecava con parolacce, con modi di dire grezzi. Falsetto? Con me sì". Infine la showgirl ha commentato il suo rapporto con Attilio Romita partito a mille, poi sfumato sino ad allontanarli del tutto: "Io lo rispetto, mi ci sono avvicinata da amica, mi ci ero affezionata. Mi dispiace che si sia creato il marasma, l'ho fatto per il bene, mai per il male. Lo saluto in maniera blanda, educata. Non mi metto a chiacchierare con lui, non vado oltre. Ho imparato il perdono nella casa". Le parole riportate da Isaechia.