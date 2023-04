Faccia a faccia tra Tavassi e Donnamaria durante la festa post GF Vip, i due Edoardo ancora lontani Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria si sono rivisti per la prima volta dalla fine del GF Vip durante la festa organizzata per festeggiare i protagonisti del reality show. Faccia a faccia per i due, fotografati durante il loro confronto.

A cura di Stefania Rocco

Solo poche ore prima che si consumasse la festa post Gf Vip organizzata da Alfonso Signorini, Edoardo Tavassi aveva fatto sapere di non avere ancora rivisto Edoardo Donnamaria, l’amico più caro conosciuto durante la sua esperienza nella Casa. I due, ormai è noto, si sono allontanati a causa di una serie di divergenze cominciare a partire dal momento in cui Donnamaria è stato squalificato. A pesare sul loro allontanamento sarebbe stata principalmente la decisione di Donnamaria di togliere il segui a Micol Incorvaia su Instagram per motivi che l’ex gieffino non ha mai chiarito.

L’incontro tra Tavassi e Donnamaria

C’era grande attesa tra i fan del Gf Vip a proposito della festa celebrata a Roma nella serata di giovedì 13 aprile. Tavassi e Donnamaria non sono stati fotografati vicini per gran parte della serata. Il videomaker romano è rimasto in compagnia della fidanzata Micol e del resto degli Spartani mentre l’avvocato ha preferito trascorrere il tempo con la fidanzata Antonella Fiordelisi, la vincitrice Nikita Pelizon e il gruppo dei Persiani. Solo sul finire della serata, i due si sono ritrovati.

La foto del faccia a faccia tra Tavassi e Donnamaria

Una foto circolata in rete ha documentato il momento in cui i due Edoardo si sono allontanati dai rispettivi gruppi per provare a chiarirsi. Nello scatto, ripreso da una considerevole distanza, i due sembrano parlare ma le pose suggeriscono che esista ancora una certa distanza. Questa occasione potrebbe essere servita ai due amici per tentare di recuperare il loro rapporto ma è probabile che, almeno per il momento, non li abbia portati a trovare un punto di incontro. Nessun cenno di intesa, invece, tra Fiordelisi, fidanzata di Donnamaria, e Micol, compagna di Tavassi, che si sono ignorate per l’intera durata della festa dopo l’ultimo scontro di fuoco avvenuto all’esterno della Casa del GF Vip, circostanza che nessuna delle dirette interessate ha smentito.