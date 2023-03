Antonella Fiordelisi punge Micol Incorvaia: “Edoardo ti ha tolto il segui” “Edoardo ti ha tolto il segui su Instagram”, Antonella Fiordelisi punge Micol Incoravaia che però non risponde: “Il livello della conversazione è molto basso”.

Il confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip era inevitabile. Il livello della conversazione è molto basso, come sottolineato Mico, dato che la Fiordelisi spiega che Edoardo Donnamaria ha tolto il segui a Micol e a Clizia: "Chiudiamo questa cosa, dai, mi sorprende come tu ti senta di rivolgerti a me in questo modo".

Le parole di Antonella Fiordelisi

Le parole di Antonella Fiordelisi sono state giudicate molto infantili soprattutto dal pubblico e dagli opinionisti in studio. Ecco cosa ha detto:

Sono venuta qua perché ancora una volta sento che non ti sei comportata proprio bene nei miei confronti. Da fuori si capiscono più cose, ma anche Edoardo. Io non sono uscita perché mi hanno votato gli haters, ma mi hanno votato i fan che si sono uniti e mi hanno visto soffrire. Io ho sempre giocato singolarmente. Edoardo ti ha tolto il segui.

La replica di Micol Incorvaia

Micol Incorvaia è rimasta basita da quello che ha dichiarato Antonella Fiordelisi, non avendo nemmeno la capacità di saper replicare per l'assurdità delle sue tesi: "Mi dispiace che mi ha tolto il segui, ma non avevo nessun motivo di parlare male di niente. Sono completamente atterrita di stare con questa qui, un livello talmente basso che non me la sento di sostenere la conversazione".

Le reazioni dello studio

Giulia Salemi che racconta sempre il sentiment su Twitter, questa volta ha fatto notare ad Alfonso Signorini che forse non era il caso di leggere i tweet perché tutti commentavano molto negativamente quello che Antonella Fiordelisi ha fatto: "Non c'è stata grande maturità, diciamo". Orietta Berti non le ha mandate a dire: "Quella signora", in riferimento ad Antonella Fiordelisi, "non deve aver letto quello che si detto di lei di così negativo in tutti questi giorni evidentemente".