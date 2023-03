Il silenzio social di Edoardo Donnamaria dopo lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia L’imbarazzante confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip ha spinto Edoardo Donnamaria a scegliere la strada del silenzio. “Ti ha tolto il segui”, aveva detto la fidanzata alla sua migliore amica.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Volevo dirti che Edoardo ha tolto il segui sia a te che a tua sorella”, così ha detto Antonella Fiordelisi nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, senza nascondere una certa soddisfazione. L’influenzar salernitana, eliminata dal gioco dopo un appello della madre (dalla quale ha preso le distanze) ha comunicato a Micol Incorvaia la scelta del fidanzato Edoardo Donnamaria che, per motivi non ancora chiariti, ha smesso di seguire sui social la ex fidanzata. Lo ha fatto sebbene, solo poche settimane fa, avesse definito Micol un’amica cara alla quale mai avrebbe rinunciato. Un “mai” durato solo una manciata di giorni, quelli trascorsi fuori dalla Casa insieme alla nuova compagna, bastati a spingerlo a cambiare idea. Edoardo, che aveva lasciato inalterato il follow a Micol quando è stato eliminato, ha unfollowato l’amica subito dopo l’uscita dalla Casa di Fiordelisi.

Che cosa ha detto Antonella Fiordelisi a Micol Incorvaia

Antonella non ha perso tempo e, sfruttando la prima occasione pubblica di confronto con Micol, le ha raccontato che il suo ragazzo avrebbe smesso di seguirla. Un’informazione che Fiordelisi ha sfruttato a suo vantaggio e che sembrerebbe avere colpito la concorrente del GF Vip. “Spero di chiarire fuori con lui”, ha detto Micol che, almeno su questo punto, è apparsa visibilmente ferita. L'ha difesa dall'esterno della Casa la sorella Clizia Incorvaia.

Edoardo Donnamaria non ha commentato le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi

Chi si aspettava che Donnamaria prendesse pubblicamente una posizione, dopo le dichiarazioni della compagna, è rimasto deluso. Da ore, ormai, Edoardo non pubblica alcuna Instagram story. Un silenzio che cozza con la frequente attività social della quale è stato protagonista dal momento in cui ha ritrovato la fidanzata. Perché Edoardo non ha commentato l’imbarazzante confronto tra Antonella e Micol nella Casa, almeno nella parte che faceva riferimento alla sua decisione di prendere le distanze dall’amica che aveva dichiarato di volere continuare a frequentare?