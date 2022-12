Edoardo difende Micol al GF, Antonella lo lascia: “Se per te è una bella persona, per me è finita” Dopo le frasi pronunciate da Micol Incorvaia al GF Vip, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Edoardo Donnamaria, che però non ha preso le sue difese. “Se per te è una bella persona, per me è finita qua, ci lasciamo”, ha detto allora la concorrente delusa dal suo comportamento.

A cura di Elisabetta Murina

Nel corso della puntata del 5 dicembre del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato ad Antonella Fiordelisi un'infelice frase che Micol Incorvaia ha pronunciato nei suoi confronti. La ragazza ha definito la coinquilina "mentalmente limitata", mentre parlava in giardino con Giale De Donà. L'ex schermitrice è poi scoppiata a piangere quando ha sentito queste parole. Dopo la puntata, Antonella ha avuto un confronto con Edoardo Donnamaria su quanto successo, ma la sua reazione non è stata come si sarebbe aspettata.

Edoardo difende Micol, Antonella minaccia di lasciarlo

Ancora scossa dalle frasi di Micol, Antonella si rifugia in piscina dopo la diretta e sfoga le sue lacrime di rabbia e tristezza con Edoardo. "A me dispiace come non mi tieni in considerazione quando succedono queste cose", le dice il ragazzo dispiaciuto del fatto che non l'abbia abbracciato e, anzi, abbia respinto le sue attenzioni. "Hai capito come sto?"- spiega la concorrente- "Ogni volta parla di me. Per me è una brutta persona, se per te non è una brutta persona te ne puoi anche andare, veramente, non sto scherzando. Per me può finire qua, ti lascio".

Antonella ha perso la pazienza perché Edoardo ha preso le difese di Micol (con cui in passato ha avuto un flirt) e sostiene che sia una bella persona. "Ho detto che la sua frase è bruttissima, ma non vuol dire che se uno fa cose sbagliate sia una brutta persona", prova a spiegare il ragazzo. Ma la Vippona non vuole sentire ragioni, preferisce stare da sola e ammette in tutta onestà che il suo interesse è sceso: "Ti ripeto, se per te è una bella persona per me è finita qua. Non stiamo più insieme, non torno indietro. L'hai difesa e non ti voglio ascoltare, mi sei sceso".

"Limitatezza mentale", la frase di Micol che fa piangere Antonella

Il momento mostrato ad Antonella nel corso della diretta del GF Vip si è consumato qualche giorno fa. Micol era in giardino con Giaele e, insieme all’amica, stava parlando di Antonella: “Noi siamo troppo distanti. Ma come senso dell’umorismo. Ne parlavo oggi con Edoardo Tavassi. A un certo punto li sentivo parlare e non riuscito ad ascoltare talmente…era là lei. Limitatezza mentale. Infatti io, Edoardo l’altro…E lo conosco benissimo. Quando usciremo da qua ti racconterò tutto”. Una frase pesante quella di Micol, di fronte alla quale Antonella ha reagito male sciogliendosi in lacrime. Micol ha provato a spiegarsi: “So che è una frase infelice. Mi riferivo alla ristrettezza di vedute in alcuni contesti, nello scherzo".