Giulia Salemi fuori dal Grande Fratello: un passato troppo animalier per il ‘nuovo’ reality

E poi me ne restano Mille. Potrà ancora cantarla Orietta Berti, alla quale di certo non mancheranno svariate proposte alterative al GF Vip, non a caso figura già nel cast di Io Canto con Gerry Scotti. Dubbio il futuro in tv di Sonia Bruganelli, almeno davanti la telecamera, essendo a capo della SDL, società che opera nello spettacolo e non solo a supporto delle produzioni di Paolo Bonolis. Ma la falce non si è arrestata: salta anche la testa di Giulia Salemi, nota influencer battezzata inviata social per aver fatto da collante tra i commenti online e le dinamiche nella Casa di Cinecittà.

Un passato troppo animalier per i colori tenui voluti da Pier Silvio Berlusconi per la prossima stagione tv di Mediaset, arenata in quel passato fatto di gossip e lustrini così incapace di rientrare nelle nuove manovre. Giulia, che oggi può vantare un'assidua e apprezzata attività sui social, al momento è fuori dai progetti del Biscione. Non il solito, bensì quello che vuole prendere distanza dalle fandom troppo accese, dai profili onlyfans e, in primis, da quello delle influencer in cerca di visibilità per dopare i followers. Inoltre, "questo Grande Fratello sarà meno social dei precedenti. Attenzione alle pagine dei fan che litigano tra di loro, potrebbero vedere la squalifica ferro loro beniamino, che sia un Nip o un Vip”. Ça va sans dire.

Al posto di Giulia Salemi ci sarà Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia. Speaker radiofonica di radio 105, sempre dello stesso gruppo, sembra speculare alla presenza di Maria Sole Pollio a Battiti Live: fresche e dalla parlantina sciolta, senza troppi vezzi e con la leggerezza della loro giovane età, intenzionate a operare nel mondo dello spettacolo maturando competenze e non solo reclamando i famosi quindici minuti di notorietà. Una scelta decisamente più armocromatica, in linea con la poltrona unica di Cesara Buonamici come opinionista.

Giulia Salemi ringrazia dell'opportunità che le è stata data e va avanti. Lei, che era arrivata al Gf Vip per quel red carpet di fuoco a Venezia nel 2016, dove con Dayane Mello diedero scandalo alla premiere di The Young Pope a causa dei vertiginosi spacchi inguinali. Per anni non è stato altro che quello, un abito da sera arancione che lasciò intravedere troppo.

Poi al GF Vip il tentativo di ribaltare il piano, di dimostrare cosa contenesse il provocatorio outfit voluto dallo stilista reggiano Matteo Manzini, e da lì le due love story televisive, prima con Francesco Monte e poi con Pierpaolo Pretelli, l'attuale granitico compagno. Ma la modella italo-iraniana ha saputo andare oltre le ship, collezionando una serie di esperienze in Mediaset e in radio così come in Sky e su Tv8, diventando tra in volti di riferimento per un ponte necessario tra il mondo dei social e la generalista.

Il problema probabilmente è che non sia adatta al nuovo Grande Fratello perché, in ottica di rebranding, ancora troppo ancorata al vecchio GF Vip. Una continuità impossibile vista la linea anti-trash abbracciata dall'amministratore delegato e la rivoluzione nel casting del reality che, siamo certi, riserverà non poche sorprese.