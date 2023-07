Cesara Buonamici è la nuova opinionista del Grande Fratello, il commento della giornalista del Tg5 Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di Grande Fratello in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. Il commento della nota giornalista del Tg5: “Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice”.

Cesara Buonamici è la nuova opinionista di Grande Fratello, la cui data di inizio è fissata per lunedì 11 settembre 2023 in prima serata su Canale 5. In conduzione confermato Alfonso Signorini. "La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni", ha comunicato Mediaset con una nota alla stampa, "sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00".

Grande Fratello: le novità e le indicazioni anti-trash

La nuova opinionista non sarà l’unica novità del reality: Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa. Per la prima volta, infatti, non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale e questa era cosa già nota, soprattutto dopo l'intervento di Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti 2023/2024. Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo.

Il commento di Cesara Buonamici: "Sono felice"

Cesara Buonamici a TAG24 ha espresso grande soddisfazione per il nuovo ruolo di opinionista al prossimo Grande Fratello, ufficializzato da Mediaset nelle ultime ore dopo i tanti rumors nelle ultime settimane: "Mi fa molto piacere, l'aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l'idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l'azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi queesta opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice".

Il cambio di linea di Pier Silvio Berlusconi

L'idea di Pier Silvio Berlusconi nasce dall'esigenza di epurare i reality (così come un po' tutta l'offerta Mediaset) dalla forte connotazione trash che negli ultimi anni aveva preso il sopravvento. No categorico a influencer e possessori di profili Onlyfans, così come ai precedenti protagonisti del Grande Fratello Vip e del salotto dei programmi di Barbara D'Urso. La conduttrice ha ribadito di aver abbracciato il trash e fatto ‘cose estreme' perché le venivano richieste, in un'unione di intenti che in passato ha tradotto questa linea editoriale in una peculiarità di determinati prodotti tv. Quel tempo sembra essere finito, almeno stando alla fermezza con la quale si stanno portando avanti alcune scelte. Tra queste, sicuramente quella di Cesara Buonamici sull'unica poltrona predisposta all'opinione nel nuovo Grande Fratello.