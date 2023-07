Barbara D’Urso: “Ho fatto cose estreme ma mi venivano chieste. Luci forti perché non mi sono rifatta” Barbara D’Urso a Marateale parla del suo futuro in tv: “Fino al 31 dicembre ho esclusiva con Mediaset, gli step prossimi sono tantissimi”. Poi la replica velata a Myrta Merlino: “Parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono”

A cura di Gaia Martino

Barbara D'Urso al Marateale, il Festival che si è tenuto ieri a Maratea, in Basilicata, ha parlato del suo futuro in tv ed ha replicato indirettamente alle dichiarazioni di Myrta Merlino a lei rivolte. L'ex di La7 è pronta a guidare la nuova edizione di Pomeriggio Cinque e pochi giorni fa aveva commentato così l'allontanamento della D'Urso da Mediaset: "Farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esiste più". Parole che avrebbero indispettito la collega che ha replicato tra le righe.

Le luci usate in studio a Pomeriggio 5 e Domenica Live

Passaggio obbligato anche sulle luci usate in studio a Pomeriggio 5 e Domenica Live, che avrebbero contribuito a migliorare la sua figura in video: "Tutti dicono delle luci ma dal vivo mi dicono sei molto più bella. Ho scelto di non rifarmi e aiutarmi così, con le luci. Sono rimasta l’emblema delle luci ma se guardate la TV tutti, anche i telegiornali, hanno luci più intense delle mie”.

La replica a Myrta Merlino

"Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare": con queste parole Barbara D'Urso ha replicato indirettamente alle dichiarazioni di Myrta Merlino, la nuova conduttrice di Pomeriggio5. "Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia" ha continuato la presentatrice e attrice napoletana che ha assicurato che farà presto il suo ritorno in tv. Ha raccontato che "Sul lavoro ho la sindrome del controllo, ma sono inclusiva con chi lavora con me". Iniziò nel '77 con la tv di Berlusconi, "essere con la gente e per la gente è il mio ruolo. E sarà il mio ruolo, non so dirvi dove, perché io sono la gente".

Il futuro di Barbara D'Urso in tv

Fino al 31 dicembre ha l'esclusiva con Mediaset, poi Barbara D'Urso dovrà scrivere nuove pagine della sua carriera televisiva. A Marateale ha fatto sapere di essere corteggiata da altre reti televisive: "Ora sono in vacanza, gli step prossimi sono tantissimi. Sono fortunata, mi vorrebbero in altri luoghi. Come canta Valerio Scanu in tutti i luoghi in tutti laghi".