Barbara d’Urso e le foto senza la famiglia: “Le tengo per me”, la richiesta di privacy dei figli Barbara d’Urso sta trascorrendo l’estate tra la costiera amalfitana e la sua villa a Capalbio. Nelle foto, peluche e sonaglini, ma mai né i figli Giammauro ed Emanuele né la nipotina arrivata pochi mesi fa. La motivazione: “A chi mi chiede dove sia la mia famiglia, visto che nelle mie foto non compare praticamente mai, rispondo che le cose del cuore preferisco tenerle per me”.

A cura di Redazione Spettacolo

Barbara d'Urso sta trascorrendo l'estate al mare, tra la costiera amalfitana e la sua casa a Capalbio, in provincia di Grosseto in Toscana. Una villa immensa, immersa nel verde con una piscina olimpionica centrale e altalene a prova di nipoti. Sì perché la nota conduttrice ha confermato di essere diventata nonna lo scorso gennaio, la compagna di suo figlio Giammauro Berardi ha dato alla luce una bambina "con gli occhi blu, bella e simpaticissima". Poco altro si sa perché i figli, sia Giammauro (37 anni) che Emanuele (35 anni), sono sempre stati molto riservati e non hanno mai voluto essere esposti come la mamma che, da personaggio pubblico, non può evitare alcune vetrine in tv e sui giornali.

Perché non c'è la famiglia nelle sue foto social

"A chi mi chiede dove sia la mia famiglia, visto che nelle mie foto non compare praticamente mai, rispondo che le cose del cuore preferisco tenerle per me. Ma non preoccupatevi, sono sempre qui, al mio fianco", ha scritto Barbara d'Urso nell'ultima foto caricata sui social. La motivazione deriva dalla incessante richiesta dei fan rispetto le foto di famiglia, in cui siano visibili i figli e la nipotina appena arrivata.

La richiesta di privacy dei figli Giammauro ed Emanuele

Nonostante il lavoro a Mediaset, che sta per concludersi con la scadenza del contratto a dicembre, l'abbia sempre sovraesposta a una serie di paparazzate, soprattutto per la curiosità innescata dalla ritrosia sul suo privato e l'assenza di un uomo (dichiarato) al suo fianco, Barbara d'Urso non ha mai voluto coinvolgere i figli, chiedendo rispetto per la loro privacy. In primis, ai fotografi, che spesso seguono i suoi spostamenti per rubare lo scatto più notiziabile. Niente da dire quando è stata beccata con potenziali partner, a differenza di quando fu paparazzata al parco con i figli e la nipotina. Era lo scorso marzo quando in diretta tv a Pomeriggio 5 si sfogò fissando la telecamera, rimproverando il paparazzo che l'aveva beccata nel contesto familiare e che le aveva promesso di non pubblicare le immagini, poi finite sul settimanale Chi. La motivazione anche qui è stata palesata nel modo più semplice: