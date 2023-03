Barbara d’Urso in versione nonna, le prime foto con i figli e la nipotina appena nata Le foto del settimanale Chi ci danno un indizio importante che finora non era stato svelato, ovvero che la piccola è la figlia di Giammauro, primogenito della conduttrice, medico chirurgo di 36 anni, che spinge la carrozzina senza staccarsi mai troppo dalla bambina.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Barbara d'Urso si gode la gioia della sua nuova vita da nonna. Da pochi mesi è nata la sua prima nipotina, sulla quale ha mantenuto il più totale silenzio fino all'ultimo proprio per rispetto dei suoi figli che non amano la popolarità. Della nascita in famiglia la conduttrice ha parlato nello studio di Verissimo ed ecco che i fotografi del settimanale Chi l'hanno subito paparazzata nel suo nuovo inedito ruolo. A spasso con Giammauro Berardi, la compagna e il fratello Emanuele, c'è anche la piccolina, per la quale la nonna è già pazza di amore.

Le prime foto di Barbara d'Urso nonna a spasso con la nipotina

Mantiene un atteggiamento composto davanti agli scatti dei fotografi, ma la gioia per la sua nuova vita è palpabile. La famigliola scatta qualche foto, si gode l'amore di una domenica pomeriggio trascorsa al parco giochi di Sempione, a Milano. C'è anche la bimba, nella sua carrozzina, coperta fino al collo. Le foto del settimanale Chi ci danno un indizio importante che finora non era stato svelato, ovvero che la piccola è la figlia di Giammauro, primogenito della conduttrice, medico chirurgo di 36 anni, che spinge la carrozzina senza staccarsi mai troppo dalla bambina. "Sono completamente pazza di lei", ha rivelato la neo nonna davanti alle telecamere di Verissimo, poche settimane prima. "Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima".

(Foto Chi)

Il rispetto per la privacy chiesto dai suoi figli

I due ragazzi sono Giammauro, chirurgo specializzato nel trapianto degli organi, ed Emanuele, 34 anni, fotografo e videomaker. Sono i figli che Barbara d'Urso che ha messo al mondo insieme al produttore Mauro Berardi. Lontani dal mondo dello spettacolo, entrambi non amano stare sotto ai riflettori. "Io avrei voluto condividere questa notizia, ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna", ha detto la conduttrice a proposito dell'arrivo della nipotina. "In quelle rare volte che rilascio interviste, i miei figli non vogliono che si parli di loro. Noi tre siamo molto riservati".