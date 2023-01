Barbara D’Urso: “Sono diventata nonna. Flavio Briatore? Un amico, interessante e con una bella testa” Barbara D’Urso, ospite di Verissimo, ha confermato di essere diventata nonna. Inoltre, ha commentato il gossip che l’accosta a Flavio Briatore.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barbara D'Urso è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo, trasmessa domenica 29 gennaio. La conduttrice ha commentato le indiscrezioni che la vedrebbero sentimentalmente legata a Flavio Briatore, poi ha confermato di essere diventata nonna. Prima, però, ha voluto fare una premessa che riguarda i suoi figli, di cui non parla mai. Ha precisato che preferiscono non esporsi come suoi figli non perché si vergognino di lei, ma per non essere accusati di essere raccomandati, quando in realtà hanno lavorato sodo per costruire le loro carriere:

Dico sempre che non intendo parlare dei miei figli e i miei figli non vogliono che si parli di loro. Nella nostra vita privata, siamo molto, molto riservati. L'atteggiamento dei miei figli non è di spocchia, presunzione o presa di distanza da quello che faccio. Loro ammirano e rispettano il mio lavoro e io rispetto il loro. Hanno dei lavori molto importanti, dove non vogliono che si sappia che sono miei figli. Non si vergognano di me, ma non vogliono che anche solo una persona pensi che li abbia aiutati io a fare il loro lavoro. Mio figlio si è fatto un mazzo per arrivare dove è arrivato, passa la vita in sala operatoria a salvare la gente. È nulla quello che facciamo noi in confronto.

Barbara D'Urso è diventata nonna

Barbara D'Urso, poi, ha svelato di essere diventata nonna. Per mesi ha mantenuto il silenzio sulla notizia, rispettando il volere del figlio e della sua compagna, "una ragazza stupenda, che amo perdutamente, fantastica, una gran lavoratrice, sempre sorridente, ringrazio il cielo tutti i giorni che si siano incontrati". Nel salotto di Silvia Toffanin ha confermato che alcuni mesi fa è nata la sua nipotina:

Molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosto. È una cosa molto forte. È femmina. È una cosa che auguro a tutti di avere una frugoletta, sono completamente pazza di lei. Purtroppo posso vederla poco, perché viviamo in due città diverse, ma tutti i giorni vivo dei video e delle videochiamate. Sono molto felice. È simpaticissima, ride sempre, è bella, con gli occhi blu.

Cosa ha detto Barbara D'Urso su Flavio Briatore

Barbara D'Urso è da sempre restia a parlare di gossip. Di recente è stata spesso associata a Flavio Briatore. C'è chi sostiene che i due si stiano frequentando. Quando è comparsa la foto dell'imprenditore sul maxischermo, la conduttrice ha tergiversato un po', poi ha spiegato cosa pensa di lui:

Ma questo lo conosco, l'ho visto sui giornali, è Flavio Briatore. Flavio è un mio amico. Sono single. Innamorata di mia nipote. No, guarda è veramente un ragazzo molto carino, molto interessante, bella testa, molto legato al figlio, Nathan, che ho conosciuto, un ragazzo per niente spocchioso, dolcissimo. Lui vive per Nathan, suo figlio, e questo lo apprezzo molto.

Barbara D'Urso sta vivendo un momento di grande serenità

Barbara D'Urso, infine, ha spiegato di stare vivendo un momento personale di serenità e consapevolezza: