Barbara D’Urso non presta il fianco al gossip su Flavio Briatore: “Nel mio cuore ci sono i miei figli” Barbara D’Urso ha sempre tenuto molto alla sua privacy e, dunque, di solito evita di commentare i gossip che di tanto in tanto circolano sul suo conto. Non ha fatto un’eccezione neanche riguardo alle voci su una presunta frequentazione con Flavio Briatore.

A cura di Daniela Seclì

Barbara D'Urso si prepara a tornare a teatro. Sarà la protagonista dello spettacolo Taxi a due piazze. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha raccontato: "Sono felicissima. Sarò in scena al Nazionale! Il teatro ha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto (ride)! E poi porterò lo spettacolo in giro per l'Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona". Nel corso della chiacchierata ha anche parlato di chi occupa un posto importante nel suo cuore.

Il 2023 di Barbara D'Urso: l'amore per i suoi figli e il teatro

Per Barbara D'Urso anche quest'anno è partito all'insegna dell'entusiasmo: "Io non capisco quelli che invece coltivano la rabbia, l'invidia. Non è più bello vedere il sole e dire: "Ah, che meraviglia" o gioire semplicemente perché si trova parcheggio?". Insomma, la conduttrice ha imparato a trovare la gioia nelle piccole cose che illuminano la quotidianità. Di recente, si è ritrovata al centro del gossip per via delle indiscrezioni su una presunta frequentazione con Flavio Briatore. Ma quando le è stato chiesto chi ci sia nel suo cuore, la conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha fatto alcun riferimento all'imprenditore e ha dichiarato senza esitazione: "I miei figli. E l'amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con "Pomeriggio Cinque" facciamo del bene e tante opere di solidarietà".

Barbara D'Urso torna a teatro con Taxi a due piazze

Barbara D'Urso porterà in scena Taxi a due piazze. L'attrice e conduttrice di Pomeriggio Cinque, ne ha parlato con grande entusiasmo: “È una famosissima commedia degli equivoci che fa satira di costume sulla bigamia". Quindi, ha raccontato quale sarà il suo ruolo:

Io interpreto Stella, una tassista che è sposata con due uomini e deve districarsi fra le due case e i due mariti. Ci riesce grazie ai turni di lavoro, diurno e notturno, finché non ha un incidente d'auto e viene scoperta dalla polizia perché fornisce due indirizzi diversi. […] Sul palco saranno con me Franco Oppini, Gianpaolo Gambi, Rosalia Porcaro e altri bravissimi attori.

Il ritorno alla recitazione teatrale dopo 15 anni: il motivo di questa scelta

Infine, Barbara D'Urso ha spiegato perché, dopo quindici anni di assenza dal palcoscenico, ha avvertito il desiderio di tornare a teatro: "A teatro percepisci i respiri della gente: se senti la risata dopo una battuta ti si allarga il cuore, se non la senti ti viene l'ansia… è meraviglioso. […] Prima non potevo perché ero impegnata alla conduzione anche al sabato e alla domenica. In questo periodo sono un po' meno carica con gli impegni televisivi e quindi mi posso permettere di fare alcune date fuori Milano fino ad aprile".