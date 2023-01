“Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme in un hotel di lusso”, lo scoop e la foto dell’incontro Barbara D’Urso e Flavio Briatore sarebbero stati paparazzati insieme in un hotel di lusso milanese. “La conduttrice e l’imprenditore del Billionaire insieme nella notte milanese: sono entrati in un hotel di lusso. Non solo arrivano separati, ma cercano anche di sviare le attenzioni dei fotografi”, lo scoop di Diva e Donna.

A cura di Gaia Martino

Foto di Diva e Donna

Il nuovo numero di Diva e Donna lancia il gossip: Barbara D'Urso e Flavio Briatore sarebbero stati sorpresi insieme in un hotel di lusso milanese. La celebre conduttrice Mediaset e l'imprenditore del Billionaire sarebbero entrati separati nel luogo dell'incontro segreto nel tentativo di non attirare l'attenzione dei fotografi. "Sorpresi mentre cercano di nascondersi" si legge sulla copertina del magazine che non chiarisce però i dettagli sul loro rapporto. La presentatrice di Pomeriggio Cinque conosce da tempo l'ex team manager della Formula 1 così come l'ex moglie dell'imprenditore, Elisabetta Gregoraci.

Copertina di Diva e Donna

Cosa disse Barbara D'Urso su Flavio Briatore

La presentatrice napoletana, che sarebbe single dopo aver chiuso la presunta storia – tenuta lontana dalle luci dei riflettori – con Francesco Zangrillo, qualche anno fa non nascose la sua ammirazione per Flavio Briatore. In una puntata di Pomeriggio Cinque, nel novembre 2020, la padrona di casa difese il noto imprenditore, attaccato in studio da Valentina Vignali. "È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato", le sue parole. Estremamente riservata sulla sua vita privata, la presentatrice ha sempre cercato di nascondere le indiscrezioni riguardo i suoi sentimenti. Prima di Natale, durante Pomeriggio Cinque, ammise che il suo cuore, oltre che per i suoi figli, batteva per un'altra persona. Secondo i rumors però, la D'Urso avrebbe fatto riferimento al nuovo arrivato in famiglia: uno dei due suoi figli sarebbe diventato papà intorno alla fine del 2022. Non trapelano informazioni più dettagliate dai profili social dei diretti interessati: a Verissimo la conduttrice ribadì la sua volontà di mantenere massima riservatezza sul suo privato.