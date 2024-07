video suggerito

Fedez in barca con Johnny Depp, le foto dell’incontro a Saint Tropez Incontri più che fortunati quelli di Fedez al largo di Saint Tropez. Il rapper, infatti, si è imbattuto in Johnny Depp con cui era impossibile non scattare un selfie, pubblicato prontamente sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Continuano le vacanze di Fedez. Ed eccolo che al largo delle acque di Saint Tropez, a bordo di un imponente barca dove trascorre le sue giornate all'insegna del relax. Nell'ultimo carosello pubblicato su Instagram, il rapper pubblica un breve recap di questi ultimi giorni e tra gli scatti ne compaiono alcuni anche con Johnny Depp. Un ospite a dir poco particolare, che certamente non passa inosservato.

Il selfie con Johnny Depp

Dopo aver presenziato alla serata in onore di Andrea Bocelli, per i suoi trent'anni di carriera, tenutasi in Toscana la scorsa settimana, il divo di Hollywood ha deciso di trattenersi qualche altro giorno in Italia, per protrarre così le sue vacanze estive. Ed eccolo, quindi, a Saint Tropez, luogo del cuore per l'attore che qualche anno fa ha venduto il borgo medievale da lui acquistato e distante circa 17 miglia dalla cittadina francese. Tra un tuffo e l'altro in Costa Azzurra, l'attore ha incontrato Fedez, già da qualche giorno in vacanza da quelle parti, che non ha esitato a trascorrere qualche ora in compagnia del divo, come dimostrano le foto scattate e pubblicate su Instagram, con tanto di emoji della bandiera dei pirati, un chiaro riferimento all'iconico film Pirati dei Caraibi, di cui Depp è stato protagonista.

Oltre al fortuito incontro con l'attore americano, ad arricchire le giornate del rapper, ci sono eventi di musicali, collaborazioni, come si evince dalle foto pubblicate sui social, ma anche la presenza di Garance Authiè, sua nuova fiamma, con la quale condivide già da qualche tempo le sue vacanze. Dopo le prime voci di un possibile allontanamento o un nuovo flirt da parte del cantante, la modella è comparsa nuovamente al suo fianco, in compagnia anche di altre amiche, come si evince da storie e foto di questi ultimi giorni. Nella notte di ieri, però, pare proprio che lui abbia ripreso a seguire la sua ex moglie su Instagram. Se non altro, un segno di distensione.