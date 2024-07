video suggerito

“Fedez farfallone”: le foto di baci e massaggi con una ragazza che non è la presunta fidanzata Garance Authié L’estate di Fedez è decisamente diversa da quella di Chiara Ferragni. “Fedez farfallone amoroso”, titola il settimanale Chi, riprendendo il noto rapper in una masseria in Puglia con una nuova ragazza mora che non è la presunta fidanzata Garance Authié. Le foto di baci e massaggi finiscono nell’ennesimo angolo del gossip del cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

L'estate di Fedez è decisamente diversa da quella di Chiara Ferragni. Un tempo erano i Ferragnez e a quest'ora li avremmo avvistati su un volo privato per qualche meta esotica, oggi sono separati e mostrano due lati inediti. "Fedez farfallone amoroso", titola il settimanale Chi, riprendendo il noto rapper in una masseria in Puglia con una nuova ragazza mora che non è la presunta fidanzata Garance Authié. Nemmeno Taylor Mega, con la quale è stato paparazzato di recente a Milano, finita sui giornali dopo i rispettivi dissing con Tony Effe e la stessa Ferragni.

Fedez con una nuova ragazza mora: "Gioco di incastri e provocazioni"

In una masseria di Otranto con il cane Silvio, inseparabile compagno di viaggi, al suo fianco dopo la separazione dalla moglie e dal cane Paloma, rimasta in casa con mamma e figli. Il settimanale di Alfonso Signorini definisce "gioco di incastri e provocazioni" quello che starebbe portando avanti il cantante in giro per l'Europa ormai da qualche settimana. La tappa pugliese con l'ennesima ragazza che spariglierebbe le carte altro non sarebbe che un tassello di un puzzle volutamente incompleto. L'anticipazione data sui social aveva già mostrato le tenere effusioni tra i due, che ora prendono forma nel servizio completo.

Fedez e la ragazza mora pare abbiano pranzato insieme e accorciato le distanze in piscina. "Chissà se prossimamente li rivedremo fare coppia", si chiede il settimanale, allegando foto molto dettagliate dei momenti intimi nella pace di un agriturismo ritenuto, forse, sicuro per la propria privacy e, di conseguenza, lontano da obiettivi indiscreti.

L'estate di Chiara Ferragni e "l'uomo più maturo" al suo fianco

Intanto Chiara Ferragni è stata a Palma di Maiorca per festeggiare l’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro. La scelta è sempre quella di un profilo single, senza partner o flirt al suo fianco, nonostante un rinomato ortopedico milanese, Andrea Bisciotti, prenda piede nel gossip sul suo conto e un altro nome, di "un uomo misterioso e più maturo", potrebbe essere un finale alternativo più stabile in questo momento di forte tensione privata e lavorativa.