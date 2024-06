video suggerito

Fedez e Garance Authié insieme, Chiara Ferragni sui social non nasconde la sua tristezza Mentre Fedez e Garance Authié pubblicano foto sui social che confermano siano insieme, Chiara Ferragni si mostra in Sicilia al matrimonio di Diletta Leotta e al mare, ma palesa la sua tristezza con frasi evocative. Tra il cantante e l’imprenditrice è finita, ma l’estate del gossip è destinata a vederli ancora protagonisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Da settimane si parla del rapporto tra Fedez e Garance Authié, la modella francese che è stata avvistata più volte in compagnia dell'artista. Detonatore era stato il Gran Premio di Formula 1 a Monte-Carlo, dove Fedez aveva ripreso Authié in barca con lui e i due erano stati immortalati mano nella mano in un video, per poi finire anche negli obiettivi dei paparazzi. A margine del primo weekend d'estate arrivano nuove tracce, con un incrocio tra storia Instagram che porta alla logica conclusione dei due insieme.

Fedez e la modella francese insieme, c'è anche il cane Silvio

Foto in cui non compaiono mai entrambi ma che, ricostruite come un piccolo puzzle, portano a questo esito scontato con un comune denominatore che fa da terzo incomodo: Silvio. Si tratta del cane di Fedez, comparso nella sua vita nelle ultime settimane e già diventato la nuova mascotte della sua vita come lo erano stati in precedenza i cani di famiglia, Mati e Paloma. Il ponte tra Fedez e Authié è proprio Silvio, che compare nelle storie di entrambi e consente quindi di collegare anche i luoghi simili della location, che dovrebbe essere in Puglia, da dove Fedez ha pubblicato un post diverse ore prima.

Quale sia il livello di coinvolgimento dei due non si sa, visto che Fedez e Garance Authié non si sono mai esposti in modo chiaro sulla cosa, ma il dato evidente è che la relazione ormai finita tra il rapper e Chiara Ferragni continua a tenere banco nonostante il naufragio, con un'estate di gossip destinata ad essere nel segno delle storie di entrambi.

Chiara Ferragni e la sua tristezza

Questo perché mentre Fedez lascia tracce della sua nuova relazione qui e là, diametralmente opposto è il comportamento di Chiara Ferragni sui social. Lei, reduce dal weekend in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta, pur mostrando le sue foto alla festa e al mare, condivide una frase di Jovanotti che la dice lunga sullo stato d'animo che intende condividere, anche se non è direttamente associabile alle immagini pubblicate dall'ex marito: "È bello vivere anche se si sta male volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore. Son sicurissimo, amore". Parole segno di una tristezza evidente, che non accenna a placarsi. Separati in Instagram, verrebbe da dire, visto che anche se Ferragni e Fedez si sono lasciati, passerà ancora del tempo prima che i due vengano considerati come entità differenti.

Il post sui social di Chiara Ferragni