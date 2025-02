video suggerito

Chiara Ferragni: “Sono fidanzata e felice con Giovanni Tronchetti Provera. Con Fedez non tornerei mai più” “Sono in una relazione e sono molto felice”, ha spiegato Chiara Ferragni riguardo alla sua vita sentimentale dopo i recenti gossip che l’hanno coinvolta. Ora è serena al fianco dell’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Quanto all’ex marito Fedez: “Non tornerei mai più con lui”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni si trova in Spagna per seguire i Goya Awards, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo. L'influencer ha prima visitato la città di Granada e incontrato il sindaco, poi sfilato sul red carpet dell'evento. Raggiunta dalla rivista spagnola Hola!, ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale dopo i recenti gossip che l'hanno travolta, dalla presunta amante dell'ex marito Fedez ai tradimenti.

Chiara Ferragni parla della sua vita sentimentale: "Sono in una relazione, sono felice"

Chiara Ferragni si considera attualmente "serena" e "felice" grazie alla relazione con l'imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, con cui negli ultimi mesi è stata paparazzata in più occasioni e che non l'ha lasciata sola dopo i recenti gossip sul suo conto. I due sono ora ufficialmente fidanzati e vivono il loro amore alla luce del sole, tanto che sui social era comparso il primo scatto insieme durante il concerto di Max Pezzali a Milano. "Sono in una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest'anno, spero che continueremo così", ha spiegato sorridente a Hola.

Cosa ha detto Chiara Ferragni su Fedez

Se la relazione con Tronchetti Provera rende felice Chiara Ferragni, non si può dire la stessa cosa del rapporto con l'ex marito Fedez, padre dei loro figli Leone e Vittoria. L'influencer ha deciso di metterci una pietra sopra e di lui non vuole più saperne niente in alcun modo. A tal proposito ha infatti dichiarato: "No con Fedez no, non tornerei mai più con lui. Addio, addio". Di recente, dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo, è uscita allo scoperto la relazione del rapper con la presunta amante Angelica Montini, che sarebbe durata per tutti gli anni del matrimonio con Ferragni. Secondo l'ex re dei paparazzi, anche quest'ultima lo avrebbe tradito in più occasioni, anche con Achille Lauro.