Chiara Ferragni svela il piano di Fedez e Fabrizio Corona per "vendicarsi dell'amante" Angelica Montini Chiara Ferragni non ha dubbi. La decisione di mettere in piazza ogni dettaglio dei tradimenti, sarebbe stata presa di comune accordo da Fedez e Fabrizio Corona. Il cantante lo avrebbe fatto per vendicarsi di Angelica Montini, che avrebbe deciso di chiudere con lui.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio. L'imprenditrice ha deciso di commentare le notizie sui presunti tradimenti di Fedez – supportate da chat e telefonate tra il cantante e la presunta amante Angelica Montini – diffuse da Fabrizio Corona. Nel suo lungo sfogo affidato a una serie di storie su Instagram, l'ex moglie del rapper ha confidato il dolore provato quando Fedez le ha confessato di avere sempre amato un'altra donna tanto che poco prima del matrimonio aveva pensato di rinunciare alle nozze. Chiara Ferragni ha un'idea ben precisa del motivo che ha spinto Fedez a mettere in piazza le sue vicende private proprio adesso.

Chiara Ferragni smaschera il piano di Fedez: perché ha svelato la verità proprio adesso

Nel racconto dettagliato che Fabrizio Corona ha fatto dei retroscena del matrimonio dei Ferragnez, Chiara Ferragni ha visto la regia del suo stesso ex marito. L'imprenditrice non ha dubbi. Nel suo sfogo si è detta convinta che il cantante abbia "deciso a tavolino" con Corona di rendere pubblici alcuni dettagli con il solo scopo di "vendicarsi dell'amante" che avrebbe deciso di chiudere definitivamente con lui:

Decidere a tavolino insieme al suo amico ulteriori dettagli da far uscire pubblicamente probabilmente per vendicarsi dell'amore non più corrisposto dall'amante è stato un colpo davvero basso.

I messaggi tra Fedez e Angelica Montini che hanno ferito Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha confidato che è stato doloroso per lei scoprire che mentre stringeva la mano di Fedez su quel letto d'ospedale in cui il cantante affrontava il cancro, lui sperava che ci fosse la presunta amante al suo posto:

Dettagli come la sua chiamata all'amante appena prima di salire all'altare dicendole che sarebbe bastato un cenno da parte sua per mollare tutto o venire a conoscenza dei suoi messaggi a lei prima di essere operato mentre in quel letto c'ero IO a stringergli la mano e sperare ogni secondo di avere quel male al posto suo pur di non vederlo soffrire sono dettagli troppo dolorosi.