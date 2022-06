Fedez negli audio di quando scoprì il tumore: “Non voglio morire, i miei figli mi dimenticheranno” Nelle sue storie Instagram, Fedez ha pubblicato una parte della seduta avuta con lo psicologo il giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. In lacrime, il rapper ha pensato alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria.

A cura di Redazione Spettacolo

Fedez ha scelto di condividere con i suoi milioni di follower un ricordo particolare: la sua seduta dallo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di soffrire di un tumore al pancreas. Il rapper ha da sempre raccontato via social la sua malattia, dal momento della diagnosi a quello dell'operazione, vissuto insieme alla moglie Chiara Ferragni, che non l'ha mai lasciato solo.

Il toccante audio di Fedez

Nelle sue storie Instagram, Fedez ha raccontato di aver riascoltato la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ha scoperto di soffrire di una rara forma di tumore neuroendocrino del pancreas. In quel momento, a spaventarlo più del pensiero della morte era il fatto che i suoi figli, Leone e Vittoria, non si ricordassero di lui: "Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte, non essere ricordato dai miei figli".

Il rapper ha mostrato pubblicamente le sue lacrime, il dolore e la sofferenza che ha provato in quel momento, il pensiero per la moglie Chiara Ferragni, che con lui ha affrontato questo difficile percorso. "E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti", ha scritto Fedez accompagnando il messaggio all'audio in cui, piangendo, parla con il suo psicologo.

"Non siete soli, non siete strani"

Uno dei motivi che hanno spinto Fedez a raccontare quel delicato momento è stato far sentire meno sole le persone che oggi stanno affrontando un percorso simile al suo e non sono ancora riuscite ad uscirne: "Non siete soli, non siete strani. Là fuori c'è a chi può far bene tutto questo. E tanto mi basta". Oggi il rapper, dopo l'operazione di rimozione del tumore a cui si è sottoposto qualche mese fa, sta lentamene tornando alla sua vita di tutti i giorni, circondato dall'amore della famiglia.