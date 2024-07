video suggerito

Lino e Alessia un mese dopo Temptation Island sono tornati insieme? Cosa è successo alla coppia Durante l’ultimo falò di confronto a Temptation Island 2024, Alessia Pascarella aveva lasciato definitivamente Lino Giuliano, mentre lui era tornato dalla tentatrice Maika Randazzo. Cosa è successo a un mese di distanza? Sono tornati insieme o hanno chiuso per sempre la loro storia? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

380 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono usciti separati da Temptation island 2024. La ragazza ha deciso di lasciare il fidanzato dopo averlo visto sempre più vicino alla tentatrice Maika Randazzo. Lui, una volta ascoltate le parole della fidanzata, è tornato dalla single con cui ha iniziato una conoscenza nel villaggio, pur rivelando che tra loro non è successo niente a telecamere spente. Ma in che rapporti sono Alessia e Lino un mese dopo Temptation Island? Sono tornati insieme? Le risposte in una video intervista rilasciata alle telecamere di Witty Tv.

Alessia: "Lino mi ha scritto dopo il programma, mi dispiace averlo ferito"

Per Alessia tornare alla quotidianità dopo Temptation Island senza Lino è stato piuttosto strano: "All'improvviso non vederlo e non sentirlo più non è stata una cosa bella, ero abituata a vederlo tutti i giorni. Mi è mancato anche". La ragazza si è detta dispiaciuta dai comportamenti del fidanzato all'interno del villaggio e della sua vicinanza alla tentatrice Maika, con cui ha scelto di lasciare il programma:

Sono uscita mentalmente distrutta, ho visto tante cose che mi hanno ferita tantissimo. Mi è dispiaciuto vedere quello che lui ha fatto, ma anche sentire alcune cose che ho detto nei suoi confronti. Mi è dispiaciuto averlo ferito, è strano ma è così. Mi aspettavo che si mettesse al centro dell'attenzione, ma non che facesse un percorso con una singola persona. Le attenzioni che dava a lei non le dava a me. In pochi giorni non puoi buttare quattro anni di relazione.

Alessia ha rivelato di aver sentito Lino dopo il programma e che è stato lui a contattarla, anche non si sono mai incontrati a telecamere spente: "Mi contattò per sapere come stavo, però alla fine ci sono stati solo litigi. Lui non ha mai ammesso i suoi sbagli, anzi, dice di non aver fatto nulla di male. Io volevo un confronto per rispetto dei quattro anni insieme, una chiacchierata a quattr'occhi che nel villaggio non c'è stata". La ragazza sembrerebbe aver messo ora un punto definitivo alla sua storia: "Sto cercando di andare avanti, sono arrabbiata, delusa, tutto un mix di emozioni, è brutto pensare a come sono stata. Penso che questa volta sia finita definitivamente, non ci sia possibilità, lui non cambierà mai".

Leggi anche Lino e Maika dopo Temptation Island, cosa è successo tra loro in hotel lontano dalle telecamere

Lino un mese dopo: "Alessia non mi è mancata, con Maika non ci siamo visti"

A un mese dalla fine del programma, davanti alle telecamere, Lino ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto scusa ad Alessia per quello che le ha fatto:

Ho avuto un comportamento brutto nei suoi confronti, voglio chiedere scusa ad Alessia per quello che ho fatto. Quelle cose non le volevo dall'altra ragazza ma da lei. Non c'è nulla da giustificare, ho sbagliato in tutto e per tutto, non ci siamo capiti. Sono stato male perché non l'avevo vista piangere, vederla mi ha fatto male, avrei voluto che finisse diversamente.

Il ragazzo ha raccontato di aver scritto alla fidanzata per sapere come stesse e che era stata lei a chiederle di incontrarsi di personal. Lui, però, ha preferito non farlo: "Quando siamo usciti dal programma ci siamo sentiti, inizialmente l'ho contatta io per chiederle come stesse, mi ha chiesto di vedermi, ma io non l'ho fatto perché sapevo che se ci vedevamo litigavamo. Non avevo paura del litigo, ma ero esausto, volevo una pace, Mi ha disegnato come un mostro, è andata oltre". Lino ha ammesso di non aver sentito la mancanza di Alessia e di non aver nemmeno incontrato la tentatrice Maika, a cui si era avvicinato nel villaggio e con cui aveva lasciato il programma:

Alessia non mi è mancata e questa è una risposta. Sono molto passionale, sono amore. Maika mi ha fatto capire cosa cercassi, una ragazza che mi capisce e mi dà le risposte giuste al momento giusto. Con lei mi sono sentito inizialmente, in modo amichevole, mi ha chiesto di vedermi ma non ho avuto la necessità di farlo. La mia priorità era capire cosa volessi con Alessia e poi nella mia vita. La situazione con Alessia al momento è conclusa, poi chissà perché noi siamo un po' così, lascio sempre una porta aperta.

Il percorso di Alessia e Lino a Temptation Island

È stata Alessia a contattare il programma per capire se poteva ancora fidarsi del fidanzato Lino, dopo i continui tradimenti di lui nel corso della loro relazione. Una volta nel villaggio, il ragazzo si è subito avvicinato a una delle tentatrici, Maika, iniziando con lei una vera e propria conoscenza esclusiva, tanto hanno anche litigato alla presenza delle altre ragazze. Nel frattempo, vedendo i comportamenti del compagno, Alessia ha chiesto per tre volte un falò di confronto, che Lino ha sempre rifiutato. Durante l'ultimo, la ragazza ha minacciato di andare via dal programma se lui non si fosse presentato. Alla fine, Lino ha accettato e i due si sono trovati faccia a faccia: Alessia lo ha lasciato insultandolo, dicendogli di essere un viscido e di fare schifo. Lino è tornato dalla tentatrice Maika ma dopo pochi giorni ha chiesto di vedere nuovamente la fidanzata perché sentiva la sua mancanza. Alessia lo ha lasciato definitivamente, decisa a non tornare più sui suoi passi.