Chiara Ferragni, dal caschetto ai capelli lunghi: "Non so perché decisi di tagliarli così corti" Sono passati 2 anni da quando Chiara Ferragni tagliò drasticamente i capelli ma solo oggi ha parlato di quella trasformazione hair, lasciando intendere di essersene pentita: ecco com'è cambiata.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ripreso in mano la sua vita dopo l'ultimo anno difficile che ha vissuto tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez. Ora si è lasciata alle spalle il passato e ha ricominciato a sorridere, tornando a lavorare regolarmente nella moda tra eventi a tema fashion e shooting esclusivi. Sui social è di nuovo molto attiva e, sebbene non documenti più ogni dettaglio della sua quotidianità, continua ad attirare le attenzioni di milioni di utenti, lanciando esclusivi trend a livello internazionale. Nelle ultime ore, in particolare, si è concentrata sulla trasformazione hair che ha messo in atto negli ultimi 2 anni: ecco come sono cambiati i suoi capelli.

La trasformazione hair di Chiara Ferragni

In quanti ricordano quando Chiara Ferragni ci diede un taglio netto prima di salire sul palco del Festiva di Sanremo nei panni di co-conduttrice? Era il 2023 e, complice il fatto che stava per affrontare uno degli eventi che avrebbero cambiato per sempre la sua carriera, decise di fare una cambiamento drastico: disse addio ai capelli lunghi e si presentò sul palco dell'Ariston con un inedito caschetto. Nei mesi successivi continuò a curare e ad accorciare l'acconciatura ma solo oggi ha rivelato di essersene "pentita". Non sorprende, dunque, che negli ultimi 2 anni abbia fatto crescere la chioma, così da tornare alle lunghezze "pre-sanremesi".

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Chiara Ferragni "pentita" del taglio di capelli del 2023

È stato sui social che Chiara Ferragni ha parlato della trasformazione dei suoi capelli: ha messo a confronto una foto del 2023 col caschetto con una più attuale, nella quale sfoggia una chioma naturale lunga fin sotto alle spalle. Nella didascalia ha scritto: "Capelli ad aprile 2023 contro ora, due anni dopo. Non so come ho deciso di tagliarli così corti ma li amo molto di più lunghi e i miei capelli non sono mai stati così sani". L'imprenditrice ha poi chiesto ai followers quali siano i loro capelli preferiti, anche se è chiaro che abbia già fatto la sua scelta. Insomma, Chiara Ferragni "una di noi": dopo aver tagliato drasticamente la chioma due anni fa, si è pentita e solo ora è tornata alla sua lunghezza ideale.

