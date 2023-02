Chiara Ferragni taglia i capelli prima di Sanremo, la rivelazione sui social: “Non è una parrucca” Chiara Ferragni ha cambiato drasticamente hair look per la sua prima serata al Festival di Sanremo 2023. Parrucca, acconciatura o taglio drastico? A rivelarlo è stato Manuele Mameli sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è stata la grande protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2023, evento che ha rappresentato il suo debutto televisivo. Sul palco dell'Ariston non ha portato solo un toccante monologo in cui ha scritto una lettera a se stessa da bambina, è riuscita anche a lanciare degli importanti messaggi con degli abiti "manifesto", da quello nudo col seno disegnato alla sirena decorata con i commenti degli haters. A fare la differenza nel suo look sono stati i capelli: l'imprenditrice è apparsa meravigliosa con un inedito caschetto corto e ondulato. Fino alle prime ore di questa mattina in molti hanno insinuato che si trattasse di una parrucca o di un'acconciatura creata ad hoc per far sembrare la chioma più corta, ma di recente è stato uno dei suoi assistenti ad aver chiarito la questione.

Il cambio look drastico per Sanremo 2023

Da quando ha dato il via alla sua carriera sui social a oggi Chiara Ferragni è rimasta sempre fedele alla chioma lunga. Gli unici "colpi di testa" li ha messi in atto rivoluzionando leggermente il colore: se agli esordi puntava tutto su un biondo ramato naturale, da qualche anno a questa parte preferisce delle sfumature molto più chiare tra il dorato e il platino. L'esperienza sanremese, però, non poteva che cominciare con qualche cambio look spettacolare e d'impatto: fin dalla sua prima sfilata sulla scalinata ha sorpreso tutti con un caschetto sbarazzino e glamour. Parrucca, acconciatura o drastico taglio di capelli? Dopo aver mantenuto un certo riserbo sulla questione, la Ferragni ha rivelato il "segreto" del nuovo hair look.

Chiara Ferragni col caschetto a Sanremo

Manuele Mameli mostra i preparativi per Sanremo

Se ieri Chiara Ferragni sui social si era limitata a condividere i significati nascosti dietro le sue scelte di stile, questa mattina ha lasciato spazio a tutti i preparativi per la prima serata del Festival. Manuele Mameli, in particolare, ha postato alcune Stories in cui l'ha mostrata tra le "grinfie" dell'hairstylist Pattibussa mentre quest'ultima le taglia i capelli. Al motto di "Non è una parrucca", ha soddisfatto le curiosità di tutti coloro che fino a qualche ora fa credevano si trattasse di un cambio temporaneo. Insomma, la Ferragni di sicuro non dimenticherà mai il suo debutto a Sanremo, soprattutto perché prima d'ora non ci aveva mai "dato un taglio" tanto netto.

Leggi anche Vittoria con i capelli lunghi della mamma: somiglia sempre più a Chiara Ferragni