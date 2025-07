Oroscopo, le vacanze ideali per ogni segno zodiacale nell’estate 2025

Ancora non avete deciso dove trascorrere le vacanze estive? Ecco una breve guida con l’oroscopo dell’estate 2025 e i consigli per scegliere la meta e il viaggio ideale per ogni segno zodiacale.

L’estate 2025 sarà all’insegna dei pensieri profondi, dei piaceri semplici, dei momenti di riflessione e, soprattutto, del benessere ricercato prima di tutto tra le braccia delle persone che amiamo. Giove, infatti, si trova nel segno del Cancro, un segno che preferisce la casa al mare di famiglia o il villaggio turistico. Saturno in Ariete blocca un po’ l’iniziativa coraggiosa, mentre Mercurio retrogrado nel segno del Leone ci farà fare tardi la sera, ma chiacchierando, confidandoci o dibattendo: ovunque la musica non sia troppo alta. Abbiamo selezionato alcune mete estive perfette per ogni segno zodiacale, ecco qual è la vacanza ideale scelta in base oroscopo dell’estate 2025.

Ariete: Isole Cicladi

Questa estate 2025 puoi fingere di fare l’intellettuale, tenendo però comodamente le chiappette sul bagnasciuga. La soluzione ideale è infatti la Grecia: ha una dose sufficiente di rilevanza storica da placare tutta la tua sete di sapere (merito di Mercurio a favore). In compenso, però, il massimo della fatica che sei disposto a fare è salire sull’aliscafo che ti scarrozza in giro per le Cicladi. Marte, infatti, ti rende sfaticato e brontolone.

Oia, Santorini, nelle isole Cicladi in Grecia

Toro – Formentera

Inutile cercare un dialogo con te quest’estate, perché il tuo unico obiettivo nei mesi più caldi sarà spegnere completamente il cervello, lasciarlo parcheggiato in città e andare a divertirti. Il più lontano possibile da qualsiasi e-mail aziendale. Mi sembra, tra l’altro, la soluzione più saggia, dato che Mercurio a sfavore non ti permetterebbe comunque di dare il meglio di te dal punto di vista intellettuale. In compenso, grazie a Marte e anche a Venere (ad agosto), quanto ad outfit sensuali e abbronzature invidiabili non avrai alcun “competi-Toro”. Per te, quindi, le spiagge dorate di Formentera sono un richiamo da sirena.

Playa de ses Illetes, Formentera

Gemelli – Valle d'Aosta

Con Urano proprio nel tuo segno zodiacale, e Venere che ti accompagna e ti addolcisce per tutto il mese di luglio, direi che la vacanza selvaggia nella natura sia davvero perfetta per te. Dato che le cose scontate ti annoiano, soprattutto d’estate, potresti optare per un camping nella natura più incontaminata, durante il quale non mancheranno esperienze e sorprese. Dal montare la tenda al fare un approvvigionamento davvero boyscout, sono sicura che tutto questo ti divertirà parecchio. Questa è la prima estate con Urano nel tuo segno, che ti dona il coraggio e lo spirito giusto per provare qualcosa di nuovo. Meglio se impavido. La Valle d’Aosta, con tutti i suoi rifugi, è davvero perfetta.

Il villaggio di Fontainemore nella valle del Lys in Valle d’Aosta

Cancro – Salento

Con Giove nel tuo segno zodiacale e Saturno che inizia a portare a galla stanchezza e polemica, credo che le tue vacanze ideali siano nel cuore della tua nazione. A contatto con le realtà più semplici: sagre, cibo tipico, artigianato locale e un dialetto che ti fa ritornare a quand’eri bambino. Per stare bene hai bisogno soltanto di un’amaca, di qualcuno che ti prepari il caffè con la moka dopo pranzo e di un libro trovato nella libreria di famiglia. Il mio consiglio? La costa salentina, che ti farà ricordare quant’è bello sentirsi a casa.

Cala dell’Acquaviva, a Castro in Puglia

Leone – Corsica

Il pianeta del pensiero, Mercurio, decide di soggiornare proprio nel tuo segno zodiacale per tutta l’estate 2025. Manco avessi fatto delle tariffe speciali per pianeti retrogradi e famiglia. Infatti, Mercurio sarà retrogrado per una parte dell’estate. Questo significa che avrai bisogno di silenzio, introspezione, profondità e momenti di solitudine (che non saranno certo momenti di noia). Ti consiglio un luogo dove tu possa fare lunghe passeggiate, ma soprattutto immergerti per dare un’occhiata a nuovi mondi. Senza andare troppo lontano, potresti optare per le coste della Corsica: immersioni meravigliose nel più totale silenzio. Muto come un pesce!

Spiaggia di Palombaggia, Corsica, Francia

Vergine – Santiago de Compostela

Marte è nel tuo segno zodiacale e tu ti senti carica di energie come non mai. Se a giugno questa energia si è tramutata in un incontenibile desiderio d’amore e passione, ora preferisci darti allo sport. Tutta colpa di Venere a sfavore, soprattutto a luglio. In più, con Mercurio retrogrado, vengono a galla i pensieri più profondi come una boa al largo. Per cercare di contenerli (senza volerli soffocare), ti consiglio un momento mistico come il Cammino di Santiago di Compostela. Un’occasione ottima per meditare camminando, come vuole anche un’antica tradizione zen.

Cammino di Santiago, Spagna

Bilancia – Thailandia

Questa è proprio l’estate nella quale puoi osare, cara Bilancia, e quindi ti suggerisco un viaggio zaino in spalla, zero comodità ma grande esperienza, in Thailandia. Marte ti dona le giuste energie per affrontare un viaggio di questo tipo e il fatto che tu non conosca la lingua ti impedirà di risultare insofferente e scorbutica con chi incontri (possibilità invece altissima restando in territorio casalingo). In più, se Giove e Saturno ti tolgono tutte le comodità emotive, tu puoi rispondere andando a ricercare la parte migliore di te… Dall’altra parte del mondo!

Tempio di Wat Mahathat nel distretto del Parco Storico di Sukhothai, in Thailandia

Scorpione – Lunigiana

Si sa: per te le vacanze sono sempre un po’ svago e un po’ approfondimento. Senza volerti mandare a visitare le segrete del castello di Dracula in Transilvania, ti propongo però almeno un tour dei 100 castelli della Lunigiana, nell’alta Toscana. Tra boschi, gnomi, racconti di streghe e fantasmi, direi che anche quest’anno potresti sentirti pienamente a tuo agio. Per fortuna, Marte è a tuo favore e tu non ti farai problemi a scarpinare tra i boschi.

Il borgo di Bastia in Lunigiana

Sagittario – Londra

Direi, senza pensarci troppo, che le tue vacanze ideali nell’estate 2025 potrebbero essere in città d’arte. Il tuo cervello sembra finalmente tornato in possesso delle sue facoltà da intellettualoide e Marte, per buona parte del tempo, ti rende poco propenso alla socialità da ombrellone. Il tuo dialogo preferito sarà quello con l’audioguida dei musei o con la app per scoprire i segreti delle nuove città. Con tutti gli altri tornerai simpatico solo a partire da agosto. Da una piccola ricerca, ho scoperto che la città più ricca di musei è Londra: prenoterei lì.

Il British Natural History Museum di Londra

Capricorno – Svezia

Le fredde città del Nord, super efficienti ma anche piuttosto piovose, potrebbero essere la tua meta preferita per questa estate 2025. A Giove e Saturno, infatti, nel mese di agosto si aggiunge anche Marte a darti fastidio: meno persone vedi e meglio stai. Ovviamente ogni occasione sarà buona per lamentarti e il caldo potrebbe diventare il tuo argomento preferito. Ti consiglio la Svezia: super servita, con treni sempre in orario, che ti mantengono di buon umore.

La città vecchia di Stoccolma

Acquario – Spagna

Hai davvero bisogno di distrarti e fare casino. Non ho dubbi nel consigliarti un tour per le città spagnole. Leggerezza, vivacità, qualche accenno culturale se necessario, tante spiagge e soprattutto gente che ha voglia di divertirsi H24. Non hai alcuna intenzione di prestare attenzione all’outfit o ai modi educati: vuoi solo sculettare e divertirti il più possibile, meglio se con in mano un cocktail con l’ombrellino.

Park Guell a Barcellona, Spagna

Pesci – Sicilia

Nel mese di luglio sarai di pessimo umore, al punto da farti fatica anche l’idea di andare nella casa di famiglia dove viene servito e riverito, e nemmeno paghi l’affitto! Occhio, però, perché con l’inizio di agosto crescerà in te il desiderio di molta, ma molta intimità. Una vacanza fatta di coccole e baci guardando spettacolari tramonti siciliani, chiedendo una granita con due cucchiaini, sarà davvero il massimo del tuo piacere.