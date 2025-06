video suggerito

L'oroscopo dell'estate 2025: le previsioni segno per segno e i voti per i prossimi mesi Eccoci all'oroscopo dell'estate 2025, con le previsioni e i voti segno per segno: Giove è entrato nel Cancro, e rende fortunati Pesci, Scorpione, e il Cancro stesso ma anche Toro e Vergine. Ecco cosa ci riservano le stelle per i mesi estivi.

Il Sole è già alto nel cielo e noi non vediamo l’ora di dare il via ufficiale all’estate! Ma come si fa senza l’oroscopo dell’estate? Non si può proprio! Per questo la vostra astrologa del cuore — che sarei io — è pronta a darvi qualche consiglio, segno per segno, per godervi al meglio i transiti dei pianeti nei mesi di luglio e agosto. Non dimentichiamoci che Giove, il pianeta dell’abbondanza, della socialità e della voglia di divertirsi, è entrato nel segno del Cancro, mentre Saturno rende più pensierosi Ariete, Bilancia e Capricorno.

Ariete

Sfrutta subito e immediatamente il tuo oroscopo del mese di luglio, con il pianeta dell'amore che ti addolcisce e ti fa venire voglia di uno shopping sfrenato per viziarti e coccolarti un po', bilanciando Giove contrario. Il mese di agosto, infatti, farà venire fuori tutta la tua competizione e la tua scarsissima diplomazia. Tra Giove, Venere e anche Marte che ti daranno tutti fastidio contemporaneamente, direi che sarebbe preferibile una vacanza in barca a vela, ma da solo, chiacchierando soltanto con i gabbiani al tramonto. Tutto questo però, per te che sei un segno attivo, impulsivo e spesso più creativo che riflessivo, potrebbe essere un ottimo spunto per cambiare punto di vista e dedicarti a ritrovare un bilancio delle tue emozioni e dei tuoi bisogni. Insomma, usa tutta la tua meravigliosa creatività e l'amore per la vita che non si spegne mai per trovare un lato positivo anche in un'estate un pochino più spenta.

Voto: 6

Toro

Direi che la tua, quest’anno, caro Toro, sarà proprio un’estate di piaceri, grandi o piccoli che siano: capricci da star o piccole richieste di gesti d’amore, in tutti i casi vorrai goderti fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di sole. Il mese di luglio sarà particolarmente bollente dal punto di vista erotico e ti sentirai cotto a puntino come un würstel sulla griglia. Il mese di agosto, invece, sarà decisamente più dolce, preferendo le lunghe chiacchierate sulla spiaggia piuttosto che le serate confuse senza intimità. L’amore è decisamente pronto a sbocciare e tu non hai alcuna intenzione di trattenerlo! Soltanto Mercurio, che si ferma nel segno del Leone, potrebbe crearti qualche problema nell’esprimere quello che desideri e per questo dovrai utilizzare occhi e gesti. Per quanto riguarda il lavoro, ovviamente non avrai alcun rimorso a spegnere il telefono fino a settembre!

Voto: 9

Gemelli

L’estate inizia subito con una bellissima Venere nel tuo segno zodiacale che ti rende il migliore amico perfetto, il compagno di ombrellone più premuroso e il partner più dolce. Peccato che, per colpa di Marte, proprio nel mese di luglio la tua voglia di passione sarà davvero limitata, direi ai suoi minimi storici. Non ti dimenticare che tu hai molte altre doti rispetto alla sensualità più travolgente: resti sempre un segno zodiacale dominato dal pensiero di Mercurio. Dovrai attendere il mese di agosto per ritrovare tutto il tuo coraggio, la tua determinazione e anche quella voglia di conquistare con un solo sguardo o dandosi appuntamenti fugaci alla boa. Ad agosto sì che ti tornerà la voglia di flirt pazzerelli e divertenti serate con gli amici.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Diciamocelo subito: questa è la tua estate con Giove nel segno! Questo significa che sarai tu, tra tutti i 12 segni zodiacali, quello che più di tutti sarà accogliente, divertente, socievole, amorevole, con tanta ma tanta voglia di fare festa. A differenza del solito, sarai tu quello che insisterà per un ultimo giro di brindisi la sera tardi o per concludere delle cene con gli amici, scuotendoli un po’! Tu che di solito sei l’amante delle letture sotto l’ombrellone, soprattutto nel mese di luglio avrai un bagaglio di energie che ti porteranno a organizzare partite di beach volley e tornei di parole crociate! Qualsiasi cosa pur di divertirti con le persone che hai intorno. La tua dolce metà, per ritrovare un concetto dolce e affettuoso, dovrà attendere il mese di agosto, quando Venere in persona transiterà sui tuoi gradi.

Voto: 10 e lode

Leone

Sarai uno dei grandi protagonisti di questa estate, caro Leone, dato che il pianeta del pensiero decide di fermarsi nei mesi più caldi proprio nel tuo segno! Questo significa che sarai tu, in prima persona, a dover indagare, rimuginare, pensare e ripensare, approfondire e studiare. Tutto quello che di solito hai accolto con grande leggerezza, spontaneità, confidando nel tuo charme irresistibile e in quel magnetismo che lascia tutti di stucco, adesso ti sembrerà improvvisamente sparito e tutti intorno vorranno soltanto risposte chiare. Tu senti di dover rallentare per dedicarti ai tuoi pensieri e ai tuoi progetti, dato che i grandi pianeti lenti si stanno pian piano posizionando a tuo favore, rendendoti necessaria un’evoluzione consapevole. Non ti arrabbiare quindi se in questa estate 2025 spesso ti ritroverai pensieroso e meditabondo anziché allegro e danzante. Per goderti l’amore puoi sfruttare il mese di luglio con Venere a tuo favore o il mese d’agosto con Marte, che ti pizzica le voglie.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Proprio tu, quella che si porta il costume di ricambio con il pareo abbinato ogni volta che va in spiaggia, questa estate sfoggi un’energia travolgente e una forza indigena. Tutto questo ti renderà particolarmente sexy ma soprattutto più attiva, spontanea, impulsiva. Sentirai la libertà dell’agire, del metterti in gioco, del farti sentire e del non chiedere il permesso a nessuno. Andrai a prenderti quelli che sono i tuoi desideri con un piglio da condottiera e da amazzone. Sarà davvero difficile vederti titubare, rallentare, farti qualsiasi problema di etichetta, diplomazia o responsabilità. Per una volta tu verrai prima di tutti gli altri e di tutto quello che ti circonda. Ti dirò una cosa: ti meriti un applauso! Con il mese di agosto, poi, tutto questo si allenterà, ma tu non perderai certo il tuo sguardo sensuale e un po’ birichino.

Voto: 9 e mezzo

Bilancia

Diciamoci la verità: non è certo il tuo periodo più divertente e leggero, e mi dispiace dirtelo ma non lo sarà nemmeno questa prossima estate 2025! Colpa, prima di tutto, di Giove, quel pianeta che potrebbe renderti più spensierata e spavalda e che invece per questi prossimi mesi ti farà spesso sentire inadeguata e solitaria. Il bello è che nel mese di luglio saprai approfittare di queste emozioni forti per ritrovare un equilibrio che prima di tutto sia dentro di te. Un po’ di introspezione, un po’ di ascolto emotivo e anche un po’ di poetica malinconia non ti faranno male di certo! Anzi, potrebbero aiutarti ad affrontare tutto il Saturno che ti attende con una maturità, una coerenza, una solidità che so apprezzi molto. Se vuoi una buona notizia, ricordati che nel mese di agosto Marte transiterà nel tuo segno zodiacale, e questo ti renderà qualche volta un po’ più cattivella ma spesso decisamente più sensuale. Non sarà probabilmente il mese più amoroso della tua vita, ma di certo potrebbe essere uno di quelli più risolutivi per farti andare nella direzione che scegli tu, senza preoccuparti degli altri!

Voto: 7

Scorpione

Soprattutto nel mese di luglio, avrai finalmente l’impressione che i pianeti non ce l’abbiano proprio con te! Anzi, direi che tu ti possa decisamente preparare per un’estate particolarmente divertente. A luglio con il favore di Marte e ad agosto con il favore di Venere, hai di fronte a te 60 giorni nei quali potrai indagare l’amore in tutte le sue forme. Direi proprio che questo ti mancava da parecchio tempo. In più, come se non bastasse, grazie a Giove a tuo favore ti sentirai brillante, divertente, pieno di nuove idee sulle quali concentrare tutte le tue energie intellettuali. Il bello, a differenza del solito, sarà la tua voglia irresistibile di condividere tutte le tue emozioni con le persone che hai intorno: nessuno sarà più guardato con sospetto, ma piuttosto abbracciato con calore. Quasi quasi non ti si riconosce.

Voto: 8

Sagittario

Devi riscattarti dall’estate scorsa, nella quale tutti i tuoi entusiasmi sono stati spenti da Giove in opposizione. Adesso invece sono sicura che ritornerai ad essere la nostra guida turistica preferita, quella che tutto sa o che tutto impara in fretta. Nel mese di luglio, però, avrai l’impressione che le mie parole abbiano sbagliato destinatario, perché tra Venere e Marte entrambi a sfavore sarai decisamente poco socievole e soddisfatto solo quando potrai coglierci in fallo. L’inizio dell’estate non sarà bollente e divertente come ti eri immaginato, ma posso assicurarti che la situazione si ribalterà completamente (a tuo favore) con il mese di agosto, quando avrai l’impressione che ti abbiano ricaricato le energie come fossi un’auto elettrica. Torna la voglia di fare, di ideare, di progettare e anche di metterti in gioco per primo. E, sì, stai tranquillo, torna anche la voglia di affascinare e attrarre che da buon segno di fuoco non vorresti si spegnesse mai.

Voto: 7

Capricorno

Preparati, caro Capricorno, alla tua prima estate con Giove in opposizione. Per fortuna tu sei un segno zodiacale che sa trovare le risorse e le energie anche dove tutti gli altri avrebbero già mollato il colpo. La tua determinazione non si fa certo mettere i piedi in testa dal pianeta della felicità e del benessere. Nel mese di luglio approfitterai di Marte a tuo favore per rinvigorire animo e corpo: nonostante le temperature da deserto africano, tu ti metterai in gioco senza quasi sentire le fatiche. Questa sì che è una tua grande dote! In più, diciamocelo, nel mese di luglio Marte ti renderà anche particolarmente sensuale, così che tu possa sfruttare anche lo sguardo ombroso provocato da Giove. Ad agosto, invece, per colpa di Venere, scordati le coccole sotto al sole e anche la leggerezza tra amici: fosse per te, vorresti soltanto andare a passeggiare sul Monte Bianco, salutando soltanto amichevolmente le marmotte che incontri. Tutto il resto del genere umano ti darà particolarmente fastidio. Approfittane per rimettere ordine tra i tuoi pensieri, prima che arrivi Saturno.

Voto: 5

Acquario

Togliamoci subito il pensiero: l’unico neo della tua estate sarà l’opposizione di Mercurio retrogrado, che abbasserà il volume dei tuoi pensieri. Per fortuna, però, gran parte di questo periodo lo passerai in vacanza, dove non sarà necessariamente richiesta tutta la tua prestanza intellettuale. Goditi quindi Venere che ti rende addirittura dolce e affettuoso nel mese di luglio, e Marte che ad agosto riscalderà le tue capacità da amante appassionato. Insomma, direi che quanto a vita sentimentale non avrai davvero nulla di cui lamentarti. Direi che quella di questa estate sia la situazione migliore per prenderti un lungo periodo di pausa da tutti i tuoi doveri, i pensieri e le responsabilità. Abbandonati soltanto alle emozioni forti e al tuo istinto magnetico: non dimenticarti mai di essere il segno zodiacale che più di tutti gli altri sa percepire la realtà ancora prima che si manifesti.

Voto: 7

Pesci

Promettimi che non ti farai abbattere dalle energie, scarsissime, del mese di luglio. All’inizio dell’estate, infatti, dovrai vedertela con Venere e Marte, tutti e due a sfavore contemporaneamente: avrai l’impressione di essere un extraterrestre atterrato per sbaglio su un pianeta poco socievole. Il contatto fisico ti infastidirà, e non certo soltanto per il caldo afoso: non troverai nessuno con cui condividere i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue preoccupazioni. Per questo, probabilmente, te le terrai per te! Non disperare, però, perché con il mese di agosto le cose cambiano decisamente: il pianeta dell’amore ti renderà molto più morbido e sorridente e Giove farà il resto del lavoro, facendoti apprezzare le tavolate di amici e anche le gite di gruppo. Condividere tornerà ad essere il tuo sport preferito. Ovviamente anche la tua dolce metà godrà di questo cambio di rotta!

Voto: 6 e mezzo