Giove entra in Cancro fino al 2026: il significato e gli effetti su tutti i segni zodiacali Il 9 giugno 2025 Giove passa nel segno del Cancro: il benessere diventa intimo e dolce fino al 2026. Ecco i segni zodiacali fortunati e quelli che avranno il pianeta a sfavore.

Il 9 giugno 2025, pochi minuti prima della mezzanotte, Giove passerà dal segno dei Gemelli al segno del Cancro e qui resterà per 13 mesi, fino al 29 giugno 2026. Giove è il pianeta che rappresenta il benessere, i piaceri, l'ottimismo, la socialità e la socievolezza, l'abbondanza, la capacità di accumulare esperienze, l'audacia e il coraggio, ma anche il benessere economico. In generale, Giove è da sempre considerato il più benefico dei pianeti, il pianeta legato al concetto di fortuna, nel senso più generale del termine.

Negli ultimi 13 mesi, Giove dal segno dei Gemelli ha amplificato la nostra curiosità, il tempo che abbiamo passato connessi ai diversi mezzi di comunicazione, ha amplificato la creatività ma anche l'attrazione verso chi ha saputo bene usare la comunicazione, anche in modo non completamente rigoroso. Di sicuro, Giove negli ultimi 13 mesi ha portato fortuna ai segni d’aria, ma anche ad Ariete e Leone.

Il significato di Giove in Cancro dal 9 giugno 2025

Giove nel segno del Cancro è un ritornare alle energie più intime, familiari, ristrette, profonde e ai legami fatti di valori sinceri. Se il Cancro è un segno zodiacale piuttosto trattenuto, rigoroso, amante della sua privacy e dei piaceri più intimi e delicati, Giove di sicuro lo renderà più brillante; ma, a livello sociale, Giove in Cancro sarà la ricerca di un benessere più intimo e rassicurante. Dove Giove in Gemelli era più portato al dialogo, estroverso, coinvolgente, socievole e di gruppo, Giove in Cancro amplificherà invece i nostri valori di intimità e amore familiare.

Non appena entrerà nel segno del Cancro, però, Giove si quadrerà a Saturno e Nettuno. La quadratura con Saturno è l’ultima di una serie, ma la prima che coinvolge i due segni zodiacali di Cancro e Ariete. Questo scontro tra i due pianeti – l’uno del benessere, l’altro della legge e del lavoro – può indicare un nuovo conflitto che porta a galla bisogni repressi da parte della popolazione.

La quadratura di Giove a Nettuno può indicare un eccesso di idealismo, lo scontro con delle realtà concrete e terrene che vanno a distruggere o limitare una fantasia e una costruzione mentale. Questo aspetto può far crollare anche personaggi chiave nel panorama politico e sociale. Questi sono i due aspetti principali che Giove farà nella sua permanenza nel segno del Cancro, e saranno tutti all’inizio del suo percorso.

Chi avrà Giove a favore: i segni zodiacali fortunati

A godere dei benefici di Giove nel segno del Cancro – e quindi di una maggiore spontaneità, sicurezza, voglia di buttarsi in iniziative con ottimismo e fiducia – saranno principalmente i segni d’acqua: Pesci e Scorpione, ma anche il Cancro stesso, che vivrà questa nuova spinta a farsi sentire, farsi vedere, prendere posizione. Sempre favoriti da Giove nel segno del Cancro saranno anche i due segni zodiacali del Toro e della Vergine. Chi può avere questo pianeta fortunato al proprio fianco può godere di un momento di maggiore facilità nel raggiungere i propri risultati, di maggiore leggerezza, fluendo esattamente in sintonia con il cosmo, i propri valori, i propri disegni.

Giove a favore amplifica anche la socialità e la socievolezza, la voglia di aprirsi al mondo con simpatia e curiosità. Questo, chiaramente, rende anche molto più probabili gli incontri e le nuove passioni.

I segni zodiacali con Giove a sfavore

I segni zodiacali che invece dovranno vedersela con gli effetti più difficili di Giove in Cancro saranno i tre segni cardinali dell’Ariete, del Capricorno e della Bilancia. Questi vedranno smorzato il proprio ottimismo, limitati i propri colpi di fortuna, qualche volta addirittura ridotte le proprie entrate economiche.

Giove in quadratura o in opposizione sembra metterci di fronte a un ostacolo che dobbiamo risolvere e non soltanto subire come un momento sfortunato. Di certo, questo aspetto riduce la vitalità, la spontaneità, l’imprudenza, ma permette anche di restare fermi e in ascolto di quelle che sono le nostre caratteristiche e di guardare con concretezza e correttezza al nostro presente. Ovviamente, non dobbiamo lasciarci spaventare da Giove, come da nessun altro pianeta: quando un transito ci chiede di rallentare, noi non dobbiamo far altro che cogliere questo suggerimento e trarne i migliori vantaggi.

I segni zodiacali che non ho citato non saranno particolarmente coinvolti dal transito di Giove, anche se possiamo per esempio citare il segno dei Gemelli come ben supportato da Giove ancora per i prossimi 13 mesi, soprattutto dal punto di vista economico e dei piaceri più fisici, più materiali; mentre il segno zodiacale del Leone potrebbe spesso sentire un vuoto sia nelle relazioni sia nel suo portafoglio.

In tutti i casi, non dimenticatevi mai che i pianeti danno un’indicazione, un’inclinazione alle cose, ma poi siamo noi, con il nostro libero arbitrio, a prendere le decisioni che crediamo migliori per la nostra vita.