Chiara Ferragni per la prima volta con i capelli corti: a Sanremo 2023 sul palco con il nuovo taglio Per la prima serata del Festival del Sanremo Chiara Ferragni lascia tutti a bocca aperta con un nuovo taglio di capelli: sul palco dell’Ariston sfoggia a sorpresa un bob mosso.

A cura di Federica Ambrogio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la prima serata del Festival di Sanremo Chiara Ferragni ha stupito tutti con un lungo abito nero, definito da lei stessa "vestito manifesto" per il messaggio femminista sulla stola che cita un'opera di Clarie Fontaine. A lasciare a bocca aperta è stato anche il suo nuovo look: per la prima volta, a sorpresa, è apparsa infatti con i capelli corti. L'imprenditrice digitale è salita sul palco dell'Ariston con un bob mosso, dando un taglio netto alla sua lunga chioma bionda che abbiamo visto fino a poche ore fa raccolta in una coda di cavallo.

Il nuovo look di Chiara Ferragni

Per la prima serata sul palco dell'Ariston Chiara Ferragni stupisce tutti: elegantissima ed emozionata ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, osando per la prima volta con un corto. Per l'apertura del Festival ha infatti scelto di accorciare la sua lunga chioma bionda per un bob che le sfiora le spalle. Per lo styling, creato dall'hair stylist Patti Bussa che aveva già realizzato qualche settimana fa il suo biondo luminosissimo, è stato scelto un mosso morbido e naturale con il movimento concentrato soprattutto sulle punte, mentre la radice del capello è voluminosa ma liscia, con scriminatura laterale.

Il nuovo taglio di Chiara Ferragni a Sanremo

L'ultima volta che l'abbiamo vista con i capelli corti si trattava di una parrucca, sfoggiata sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. Questa volta invece sembra che Chiara Ferragni abbia scelto un cambio look drastico per l'occasione speciale, sfoggiando un taglio iconico e glamour abbinato a un make up focalizzato sugli occhi realizzato dal fedelissimo make up artist Manuele Mameli.