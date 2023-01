Chiara Ferragni dal parrucchiere prima di Sanremo: “Questo colore di capelli è incredibile” Chiara Ferragni dà gli ultimi ritocchi al look prima di salire sul palco dell’Ariston come co-conduttrice: ha scelto gli abiti e ha ritoccato taglio e colore di capelli.

A cura di Beatrice Manca

La nuova edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina: al teatro Ariston fervono i preparativi e anche Chiara Ferragni dà gli ultimi ritocchi al look. L'imprenditrice è stata a Parigi a scegliere gli abiti per le varie serate (promettendo di svelare presto i designer) e ha posato con le altre co-conduttrici per uno shooting di gruppo. Poi è stato il turno del parrucchiere, dove si è regalato un trattamento speciale ai capelli.

Il nuovo colore di capelli di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha condiviso sui social uno scatto "dietro le quinte" nel salone del parrucchiere: l'influencer si è mostrata al lavatesta, con la mantellina impermeabile e la tinta applicata sui capelli. Poco dopo ha mostrato il risultato finale: nessuno stravolgimento né cambio drastico, si è limitata a ritoccare il taglio e illuminare il colore, con un biondo caldo sfumato che degrada dolcemente verso le punte.

Chiara Ferragni mostra il nuovo colore di capelli sui social

Chi cura i capelli di Chiara Ferragni

Nelle storie Chiara Ferragni ha ringraziato il team di professionisti che si è occupato di curare la sua chioma: Patti Bussa, del celebre salone milanese Blanche, e lo specialista del colore Davide Avellino. L'imprenditrice è rimasta molto felice del suo nuovo hair look: "Obsessed", ha commentato nelle storie. "Cioé, questo colore è incredibile!" Il conto alla rovescia per Sanremo è iniziato: non resta che aspettare il 7 febbraio per vedere Chiara Ferragni risplendere sul palco!