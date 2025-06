video suggerito

Chi ha vestito Chiara Ferragni per l'evento lavorativo a Marbella Chiara Ferragni è volata a Marbella per motivi di lavoro e ieri sera ha presenziato all'evento di un brand di cui è ambassador. Chi ha firmato lo slip dress color sabbia che ha indossato?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ufficialmente dato il via alla stagione dei viaggi estivi, anche se al momento sta partendo quasi esclusivamente per motivi lavorativi. Dopo essere stata prima a Lisbona e poi a Napoli, dove ha preso parte al matrimonio di una coppia di amici, ora è volata a Marbella e sta passando le giornate tra passeggiate in spiaggia, relax sulla terrazza dell'hotel di lusso in cui soggiorna e apparizioni pubbliche. Ieri sera, ad esempio, ha preso parte a un evento organizzato da Goa Organics, marchio vegano di haircare che ha lanciato la sua nuova collezione di prodotti per l'estate. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di glamour?

Lo slip dress estivo di Chiara Ferragni

Ieri sera Chiara Ferragni ha rivelato il motivo nascosto dietro il suo improvviso viaggio a Marbella: ha dovuto partecipare a un evento di Goa Organics, brand che da diversi mesi l'ha scelta come ambassador. Per l'occasione ha sfoggiato un look fresco e vacanziero che di sicuro farà tendenza.

Chiara Ferragni a Marbella

Si è affidata a Fausto Puglisi, il direttore creativo della Maison Roberto Cavalli, che per l'occasione le ha mandato un adorabile slip dress color sabbia. Si tratta di un modello in delicata seta con decori metallici all-over, con le spalline sottili, la scollatura morbida, una gonna lunga fino ai piedi e un vertiginoso spacco laterale che ha lasciato in vista il fianco.

Chiara Ferragni in Fausto Puglisi x Roberto Cavalli

Chiara Ferragni dice no ai tacchi in estate

Per completare il tutto Chiara Ferragni ha scelto una collana gold sottile e una cascata di bracciali dal mood etnico, tutti sui toni dell'oro, bronzo e crema. Ha però deciso di rinunciare ai tacchi a spillo "d'ordinanza": complice il fatto che l'evento è andato in scena anche in spiaggia, ha optato per delle più pratiche infradito raso terra, per la precisione un modello in rafia con i laccetti annodati intorno alla caviglia. Capelli sciolti e con delle beach waves dall'effetto naturale, make-up semplice e glow e sorriso stampato sulle labbra: Chiara Ferragni si è lasciata alle spalle il momento difficile vissuto lo scorso anno e ha letteralmente ripreso in mano la sua vita.