Chiara Ferragni, matrimonio a Napoli: cosa ha indossato e quanto costa il vestito dai decori gioiello Chiara Ferragni è volata a Napoli per partecipare al matrimonio di una coppia di amici. Ecco cosa ha indossato per le nozze e quanto costa il modello verde lime con decori gioiello.

Chiara Ferragni sta trascorrendo il week end a Napoli, tra giri in motorino, visite al Duomo e food tour gastronomico per assaggiare le specialità culinarie della città partenopea. Dopo una pizza da Concettina ai tre Santi e un caffè da Sansone, l'influencer ha indossato un abito elegante per partecipare al matrimonio di una coppia di amici napoletani.

Il look per il matromonio

Ferragni è infatti volata a Napoli per partecipare alle nozze degli amici, insieme ad Angelo Tropea, caro amico da cui non si separa mai. Per l'occasione speciale Chiara ha scelto un look semplice con un tocco glam, puntando sul colore e sulla comodità di un paio di sandali bassi. L'avevamo lasciata con bermuda corti al baby shower organizzato per Veronica Ferraro, mentre prima era apparsa con un elegante abito da sera in bianco e nero durante un evento a Lisbona, ora la ritroviamo alle nozze in Campania con indossa un abito dal colore fluo, tendenza must have dell'estate 2025.

Chiara Ferragni in Des Phemmes

L'abito verde acido di Chiara Ferragni è firmato Des Phemmes, marchio del designer Salvo Rizza, il modello si chiama Riviera e costa circo 980 euro. Si tratta di un vestito scivolato, un tubino a tre quarti con scollatura asimmetrica e drappeggi sul corpetto che donano movimento al tessuto. Ad impreziosire il modello dalle linee minimal ed essenziali, incrostazioni gioiello con perle e cristalli cucite.

Chiara Ferragni con Angelo Tropea

Per il look da matrimonio, Ferragni sceglie la comodità, dice addio ai tacchi alti e alle pettinature complicate per sfoggiare ai piedi un paio di sandali bassi in corda con suola in rafia, mentre i capelli sono sciolti sulle spalle, con beach waves mosse e morbide.

