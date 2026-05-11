Chiara Ferragni indossa la gonna col fiocco: il look per il compleanno in riva al lago con gli amici

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso la settimana del suo compleanno festeggiando a più riprese, circondata dall'affetto degli amici più cari e della famiglia. L'influencer ha compiuto 39 anni il 7 maggio: "Mi auguro di sentirmi sempre più a casa nella mia vita" ha scritto su Instagram, per celebrare la ricorrenza. Prima ha aperto i regali dei suoi figli Leone e Vittoria, poi si è concessa un pranzo assieme ai colleghi di lavoro nell'ufficio milanese, poi ha festeggiato con la famiglia.

Insomma, festeggiamenti sobri, in cui la priorità è stata avere intorno le persone care. In concomitanza col 39esimo compleanno, Chiara Ferragni ha anche ufficialmente presentato il suo nuovo progetto: ha lanciato una linea di prodotti per il corpo. La linea body care si inserisce nel suo rebranding, il tentativo di riprendere in mano il marchio che porta il suo nuovo e dargli nuova vita, per riportarlo al successo dopo i recenti scandali che hanno certamente avuto un impatto sugli affari.

Chiara Ferragni in Des Phemmes

Per chiudere in bellezza la settimana del compleanno e i lunghi festeggiamenti, nel weekend è stata la volta di un party sulle rive del lago di Como, in una splendida villa. Lo chef Mario Sorrentino si è occupato del pranzo. È una location particolarmente cara all'influencer, scelta spesso per le occasioni speciali, sia da lei che dalle sue sorelle. Il lago di Como è il suo posto del cuore: non a caso aveva anche comprato una villa qui, la famosa Villa Matilda poi venduta una volta finito il matrimonio con Fedez.

Il look di Chiara Ferragni

E stavolta, si trattava di un'occasione speciale davvero, visto che c'è stata anche la prima foto social col nuovo compagno Josè Hernandez. Era presente anche lui al party in villa. Per l'occasione, la festeggiata ha scelto un look in colori chiari. Si tratta di un outfit firmato Des Phemmes, composto da top bianco con cristalli e gonna celeste, impreziosita da un maxi fiocco sulla parte posteriore.

Look Des Phemmes custom

Sono capi realizzati su misura e la scritta #gifted inserita nelle IG stories chiarisce chiaramente che sono stati un omaggio del brand, che vede Salvatore Rizzo nei panni di founder e Direttore creativo. Le etichette interne riportano il nome dell'influencer, che ha completato il look con un paio di slingback dal tacco basso. Non è la prima volta che la neo 39enne indossa le creazioni del brand. Des Phemmes aveva firmato il look per il matrimonio di una coppia di amici l'anno scorso, il completo trasparente coi cristalli per un romantico weekend d'amore con Fedez nel lontano 2023, quando tutto tra loro sembrava andare a gonfie vele e nessuno avrebbe potuto immaginare l'epilogo invece a cui poi si è giunti.