La romantica tradizione dei Ferragnez: perché tornano sempre nello stesso hotel di Portofino Weekend di coppia romantico per Chiara Ferragni e Fedez: si sono concessi una fuga d’amore in un hotel di lusso che amano molto in cui tornano ogni anno dal 2019.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez a Prtofino

È crisi superata per i Ferragnez. La coppia pochi mesi fa sembrava arrivata al capolinea e ai fan non è sfuggito il loro distacco. Tutto è successo dopo il Festival di Sanremo. L'imprenditrice e il rapper hanno vissuto un momento difficile, di cui si fa un piccolo accenno anche in The Ferragnez 2, la docuserie uscita il 18 maggio su Prime Video. Ma ora i due sono più innamorati che mai, hanno ritrovato il loro equilibrio e la stabilità familiare (e forse anche un accordo per andare avanti). Sono tornati in un luogo a loro molto caro per un weekend romantico tutto per loro, per festeggiare il loro amore.

Chiara Ferragni in Des Phemmes

Dove si trovano i Ferragnez

Un giro in barca, un bacio nell'acqua salata, un bel piatto di pasta al pesto: sui social i Ferragnez hanno condiviso con fan e follower alcuni indimenticabili momenti del loro weekend romantico. La coppia si è concessa una fuga d'amore in un luogo che amano molto, a cui entrambi sono legati e che richiama alla mente bellissimi ricordi. Chiara Ferragni e Fedez si trovano a Portofino, in uno degli alberghi più lussuosi della zona: l'Hotel Belmond Splendido. Per loro, l'albergo ha organizzato una serata speciale: una cena in terrazza, dinanzi al mare, a un tavolo per l'occasione decorato con fiori e candele, tra colori e luci, con lanterne tutt'intorno e circondati dalla natura.

Fedez e Chiara Ferragni

Insomma, un piccolo angolo di paradiso tutto per la coppia, per vivere un momento indimenticabile che ricorderanno per sempre, che si va ad aggiungere agli altri bei ricordi legati all'hotel. Si tratta, infatti, di un albergo a loro caro: visitarlo è quasi una tradizione, come ha scritto l'imprenditrice su Instagram. Insieme ci erano stati l'anno scorso, nel mese di maggio e anche in quell'occasione erano soli, senza i figli Leone e Vittoria. Ci tornano ogni anno dal 2019: è il loro modo di celebrare gli anniversari di matrimonio.

Ferragnez a Portofino nel 2019

Sono diventati marito e moglie nel settembre del 2018 e dall'estate successiva hanno iniziato a celebrare la ricorrenza in questo modo. Per Chiara Ferragni e Fedez ora più che mai è importante ritagliarsi dei momenti tutti per loro, in cui concentrarsi sul loro amore. Alla cena l'influencer ha indossato un completo trasparente con cristalli applicati firmato Des Phemmes, sandali Chiara Ferragni Brand e borsa Louis Vuitton (con la scritta Portofino).

Chiara Ferragni in Des Phemmes

Quanto costa l'hotel

Nella Junior Suite vista mare del Belmond Splendido, una notte costa 5070 euro a notte in questo periodo dell'anno. I prezzi sono leggermente inferiori per le camere, più piccole e com meno comfort. Una stanza doppia (anche in questo caso colazione inclusa), costa 3145 euro a notte.