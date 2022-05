Weekend romantico per Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa una notte nell’hotel di lusso Chiara Ferragni e Fedez sono a Portofino, in un’incantevole location. Stanno soggiornando in una struttura di lusso e stavolta sono da soli, senza i due figli.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Fedez si trovano a Portofino. Per la coppia si prospetta un fine settimana romantico, senza bambini al seguito: i figli Leone e Vittoria, infatti, non sono con loro questa volta. La famiglia viaggia insieme, quando possibile, soprattutto nelle occasioni importanti: erano ovviamente presenti tutti e quattro, per esempio, quando a Milano è stata presentata in anteprima la serie tv The Ferragnez. Quello è stato il primo red carpet per i due fratellini. L'influencer soffre molto quando è lontana da loro per viaggi di lavoro, come qualunque mamma. Non sappiamo ancora se quello a Portofino è un viaggio di piacere o fatto per motivi professionali: sappiamo però dove la coppia sta alloggiando.

Quanto costa soggiornare nell'hotel dei Ferragnez

Nelle Instagram Stories, Chiara Ferragni ha taggato prima Belmond Splendido Mare e poi Splendido Belmond Hotel, il giorno successivo. All'arrivo qui, lei e Fedez hanno trovato ad accoglierli decine di fotografie stampate e attaccate nella loro camera da letto. L'albergo di lusso è uno dei più incantevoli di Portofino, con un'incredibile vista sulla baia e sulle acque cristalline: un panorama mozzafiato che la coppia ha condiviso con fan e follower, mostrandolo sui social.

Questo gioiello della riviera ligure si compone di 70 camere e suites: nel complesso anche centro benessere, piscina, cocktail bar e due ristoranti. Splendido Belmond Hotel (in via Baratta) ha ospitato tanti illustri personaggi, che nel tempo lo hanno scelto per i loro soggiorni. Sono stati nell'elegante hotel Humphrey Bogart ed Elizabeth Taylor, per esempio.

Belmond Hotel Splendido

Le soluzioni comprendono possibilità di soggiorno in camera doppia, junior suite, suite, presidential suite e La Dolce Vita Suite, che è quella più lussuosa. La camera doppia ha una superficie di 20 mq, che sale ai 30 per la suite, 45 per la junior suite fino ai 50 delle ultime proposte. Queste ultime oltre a essere le più grandi sono anche le più costose, con arredi di classe e accessori ricercati di design: vantano una posizione privilegiata, che affaccia sul verde circostante e con terrazza vista mare (direttamente sul golfo del Tigullio).

Belmond Splendido Mare (in via Roma) si compone invece di 14 camere e suites, con ristorante, possibilità di escursioni, tante attrazioni e servizio spiaggia. La suite più prestigiosa è la Suite Ava Gardner: si estende su un totale di 56 m² e occupa l'intero ultimo piano dell'albergo. Al momento entrambe le strutture non accettano prenotazioni online sul sito ufficiale e sembra che le disponibilità siano esaurite, almeno nell'immediato. Consultando i prezzi su siti partner, è possibile comunque visionare alcune offerte per le prossime settimane. Una notte per due persone con colazione presso lo Splendido Belmond costa 4100 euro a giugno, cifra che sale a 5000 portando la scelta sullo Splendido Mare.