Chiara Ferragni e le difficoltà da mamma lavoratrice: “Stare lontana dai figli mi spezza il cuore” Chiara Ferragni è appena partita per il Messico per un progetto speciale e sui social ha parlato a cuore aperto di quanto sia difficile essere una mamma lavoratrice. Ecco quali sono state le parole toccanti dedicate a Leone e Vittoria.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la fashion influencer più famosa al mondo e sui social non esita a documentare ogni dettaglio della sua quotidianità, dalle riunioni in ufficio ai traguardi professionali, fino ad arrivare agli esilaranti siparietti familiari col marito Fedez. Oltre a essere imprenditrice, infatti, è anche una mamma amorevole e non ci pensa su due volte a passare tutto il suo tempo libero con i figli Leone e Vittoria. Come ogni genitore "normale", anche lei prova non poca frustrazione quando il lavoro la fa allontanare dalla famiglia e a dimostrarlo è il toccante post che ha condiviso nelle ultime ore prima di partire per il Messico.

La vita da "boss mama" di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è volata oltreoceano per alcuni progetti speciali ma al momento top secret, da poche ore è arrivata in Messico (dove calcherà un red carpet esclusivo), mentre nei prossimi giorni sarà a New York. Nonostante il lavoro le dia non poche soddisfazioni, ogni volta che lascia casa prova delle emozioni contrastanti, un mix di gioia e frustrazione. Il motivo? La cosa la obbliga a rimanere lontana dai piccoli Leone e Vittoria. Certo, li sente e li vede quotidianamente tramite videochat, ma è chiaro che nulla regge il confronto con il tenerli tra le braccia, baciarli e coccolarli "in presenza". È proprio per questo che a poche ore dalla partenza ha dedicato un intero post alle difficoltà dell'essere una "boss mama".

Il toccante post dell'imprenditrice

Staccarsi dalla famiglia per motivi lavorativi non è semplice per nessuno, neppure per Chiara Ferragni e a dimostrarlo sono le parole condivise sui social. In uno scatto in cui bacia e abbraccia con dolcezza Leone e Vittoria ha scritto: "La prima foto è stata scattata ieri sera, mentre la seconda è stata scattata a gennaio 2020, subito prima di un lavoro in Messico (proprio come oggi). Ogni volta che parto per lavoro e soprattutto quando devo stare a lungo lontano dai miei figli mi sento così fortunata e allo stesso tempo così a pezzi. Fortunata perché mi sono costruita il lavoro dei miei sogni, sono l'amministratore delegato delle mie aziende e questa è una rarità in un mondo pieno di uomini ai posti di potere. Allo stesso tempo, essere lontana da loro, fisicamente a distanza, mi spezza il cuore. Mi manca il loro odore, il loro tocco, i loro abbracci. Sono così fortunata a essere la loro mamma e spero che crescendo potranno sentirsi fieri di quello che sto costruendo per loro". Quante sono le mamme che provano le sue stesse emozioni ogni volta che vanno al lavoro e lasciano i bimbi a casa?