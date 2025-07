video suggerito

Chiara Ferragni in vacanza con i figli Leone e Vittoria: quanto costa il resort di lusso sul lago Chiara Ferragni si sta godendo l’estate e sui social ha rivelato che questo weekend lo trascorrerà con i figli Leone e Vittoria. Qual è la location scelta per la vacanza in famiglia? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ripreso in mano la sua vita dopo il momento difficile dello scorso anno: si è lasciata alle spalle lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez e ha ritrovato la serenità. Ora si gode la compagnia degli amici di sempre, dei familiari e dei figli, consapevole del fatto che sono loro le persone più importanti della sua quotidianità, quelle che le saranno sempre accanto anche nei periodi di down. Non sorprende, dunque, che, dopo viaggi di lavoro e vacanze con i bff, abbia deciso di trascorrere con Leone e Vittoria il weekend estivo che è appena cominciato. Qual è l'esclusivo resort che ha scelto per le giornate di relax mamma-figli? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla location.

La location scelta da Chiara Ferragni per la vacanza con Leone e Vittoria

Per il weekend fuori città in compagnia dei figli Chiara Ferragni ha deciso di essere anti-convenzionale. Per lei niente mare, ha preferito una location bucolica e tranquilla ma allo stesso tempo meravigliosa: il Lago d'Orta, in Piemonte. A metà strada tra Milano e Novare, con le Alpi in lontananza e l'isola San Giulio che sembra galleggiare, questo paesaggio rurale è un perfetto mix di architettura, natura e tensione spirituale.

La Darbia

Il resort scelto per questa esperienza si chiama La Darbia ed è un rifugio di pace ricavato da un antico insediamento rurale abbandonato. A curare i lavori di restauro sono stati i proprietari, gli architetti Matteo e Gian Carlo Primatesta, che hanno dato vita a un'azienda agricola con tanto di ristorante, terreni agricoli, vigneti e una residenza di villeggiatura.

La Darbia

Quanto costa una notte sul Lago d'Orta

Circondata da vigne e terreni agricoli, La Darbia offre ai suoi ospiti un'atmosfera intima e rilassata, nonché la possibilità di gustare i prodotti dell'orto biologico locale presso il ristorante La Cucina. Prati curatissimi, panorami da sogno e una piscina all'aperto che guarda verso l'infinito: il piccolo borgo nel verde è un vero e proprio sogno per gli amanti della tranquillità.

La Darbia

Quanto costa dormire qui? Si parte da 530 euro a notte per la Lake Nest, l'alloggio con terrazza attrezzata che si affaccia sul Lago d'Orta, e si arriva a 690 euro a notte per la Lake Luxury, la maxi suite con giardino privato, terrazza e panorama da sogno. In quanti si lasceranno da Chiara per le prossime vacanze con i figli?

Lake Luxury