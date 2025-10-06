stile e Trend
Chiara Ferragni in montagna con Leone e Vittoria: dove ha visto la prima neve di stagione

Chiara Ferragni è tornata in uno dei suoi posti del cuore, Courmayeur, ed è proprio lì che ha potuto ammirare la prima neve di stagione. Dove ha soggiornato durante la vacanza alpina in compagnia di Leone e Vittoria?
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Chiara Ferragni è più impegnata che mai sul fronte lavorativo ma, nonostante gli inviti alle sfilate, le giornate da passare in ufficio e gli shooting fashion, trova sempre il modo di concedersi qualche momento di totale relax. È proprio quanto ha fatto negli ultimi giorni: ha approfittato del weekend per partire con i figli Leone e Vittoria e il cane Paloma. Dove è stata? In uno dei suoi posti del cuore, Courmayeur, dove non solo è stata accolta da una sorpresa speciale ma dove ha anche visto la prima neve di stagione: ecco dove ha soggiornato durante la fuga alpina in famiglia.

Qual è il "posto del cuore" di Chiara Ferragni

Non è una novità che Chiara Ferragni ami la montagna ma c'è un posto in particolare in cui sente il bisogno di tornare regolarmente: Auberge de La Maison a Courmayeur. Si tratta di un hotel a 5 stelle situato ai piedi del Monte Bianco, per la precisione nel cuore di Entrèves, un romantico e intimo "paradiso alpino" dove ci si può godere l'atmosfera tipicamente valdostana tra camini scoppiettanti, aromi di legno antico e stampe d'epoca alle pareti.

Auberge de La Maison
Auberge de La Maison

Più che un albergo tradizionale, però, può essere definito una grande "casa di montagna", una dimora di charme in pietra e legno dove tutto viene curato nei minimi dettagli, dal ristorante stellato con vista sul Monte Bianco alla Spa Maison d'Eau.

Auberge de La Maison
Auberge de La Maison

La sorpresa personalizzata per Chiara Ferragni e i figli

Per il soggiorno in famiglia Chiara Ferragni ha scelto una delle suite panoramiche, il cui prezzo a notte supera i mille euro. La cosa particolare è che è stata accolta da una sorpresa speciale: complice il fatto che fa sempre tappa all'Auberge de La Maison quando va in Valle D'Aosta, sul letto le sono stati fatti trovare dei cuscini personalizzati con il suo nome, con i nomi di Leone e Vittoria e con delle frasi che celebrano l'amore (come "Amour Toujours").

I cuscini personalizzati
I cuscini personalizzati

Poco dopo l'arrivo, inoltre, i tre sono usciti a godersi la fresca aria alpina e sono rimasti sorpresi nell'ammirare la prima neve di stagione. Insomma, per Chiara Ferragni si avvicina il momento più bello dell'anno, quello in cui potrà organizzare delle vacanze all'insegna delle sciate, del relax nei rifugi e dei panorami di montagna.

La prima neve di stagione
La prima neve di stagione
