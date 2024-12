video suggerito

Chiara Ferragni a Courmayeur, quanto costa una notte nell’hotel di lusso in stile baita Nuovo weekend di vacanza per Chiara Ferragni, volata a Courmayeur con la sorella Francesca e l’amica Veronica. Quanto costa una notte nell’hotel in stile baita che ha scelto per la fuga in montagna? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sembra aver ritrovato la serenità dopo i numerosi cambiamenti che ha dovuto affrontare nell’ultimo anno. Tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, è stata costretta a rivedere completamente la sua vita e le sue priorità ma, complice l’aiuto della famiglia e degli amici di sempre, è riuscita a lasciarsi tutto alle spalle. Adesso si gode il primo Natale con la sua “nuova” famiglia ma c’è un dettaglio che non è assolutamente cambiato rispetto agli scorsi anni: ora come allora ama concedersi dei lunghi weekend in montagna. Dopo la vacanza in Lapponia con i figli Leone e Vittoria, nelle ultime ore è volata sul Monte Bianco, per la precisione a Courmayeur: qual è l’hotel di lusso scelto per il fine settimana “innevato”?

La vacanza in Valle d'Aosta di Chiara Ferragni

Quale migliore occasione del periodo natalizio per organizzare una vacanza a Courmayeur? È proprio quanto fatto da Chiara Ferragni, che insieme alla sorella Francesca e alla migliore amica Veronica Ferraro è volata in Valle d’Aosta per un weekend alpino.

Chiara Ferragni a Courmayeur

Nelle ultime ore si è mostrata tra splendidi panorami innevati con tanto di maxi pellicce, sullo sfondo di caldi camini e in sofisticati ristoranti a tema, ma è stato in serata che si è lasciata immortalare nella sua camera d’albergo. Per questa “fuga invernale” ha scelto l’Auberge de la Maison, un hotel di lusso ai piedi del Monte Bianco che dall’esterno sembra una vera e propria baita ma in versione super sofisticata.

Auberge de la Maison

Qual è l'hotel scelto da Chiara Ferragni a Courmayeur

Tetti a spiovente, interni in legno, stampe d’epoca alle pareti e allestimento in pieno stile natalizio: l’Auberge de la Maison sembra essere uscito da una vera e propria fiaba.

Auberge de la Maison

Si trova a 1.300 metri di altezza, è dotato di un centro bellezza, di un romantico ristorante e di un salotto con camino a legna. Le camere e le suite sono tutte a tema alpino, pensate per essere dei rifugi accoglienti ispirati alle baite di montagna.

La suite con idromassaggio

Chiara Ferragni sembra aver scelto la Junior suite con la vasca idromassaggio nella stanza da letto, il cui prezzo è di circa 800 euro a notte.

Auberge de la Maison

Naturalmente ci sono anche delle opzioni più economiche, dalla matrimoniale con balcone a poco più di 400 euro alla camera doppia con vasca idromassaggio da quasi 500 euro. In quanti sognano di trascorrere un weekend in questo paradiso alpino?