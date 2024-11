video suggerito

Chiara Ferragni vola in Lapponia con Leone e Vittoria: dove si trova il villaggio di Babbo Natale Chiara Ferragni ha fatto un regalo speciale ai piccoli Leone e Vittoria in vista del Natale alle porte: un viaggio in Lapponia nel villaggio di Babbo Natale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla location in Finlandia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natale 2024 si avvicina e Chiara Ferragni sembra avere tutte le intenzioni di renderlo speciale, soprattutto perché arriva al termine di un anno che per lei è stato particolarmente difficile tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez. Come da tradizione, ha addobbato l'albero in casa con grande anticipo e, come se non bastasse, ha anche realizzato due diversi presepi in salotto. Nelle ultime ore, però, ha superato se stessa con un regalo davvero unico ai piccoli Leone e Vittoria: un viaggio in Lapponia per visitare il villaggio di Babbo Natale. Dove si trova precisamente questa location da fiaba? Ecco tutti i dettagli della vacanza in pieno stile natalizio che Chiara ha organizzato con le sorelle Francesca e Valentina.

Il viaggio a tema natalizio organizzato da Chiara Ferragni

Poco dopo aver salutato papà Fedez (lasciandogli anche la letterina da inviare a Babbo Natale), Leone e Vittoria sono partiti con mamma e zie alla volta della Lapponia. Armati di stivaletti imbottiti di pelliccia, maxi maglioni e bomber di piuma, tutti accessori essenziali per affrontare i -10 gradi del Circolo Polare Artico, i due bimbi sono stati immortalati prima in aeroporto e poi a destinazione mentre giocano tra le strade innevate e i laghetti ghiacciati. La meta visitata dalla dolce famiglia si chiama Rovaniemi, si trova in Finlandia, per la precisione a 6-7 km a sud della linea del Circolo Polare Artico e viene definita la città natale ufficiale di Babbo Natale.

Leone e Vittoria all'arrivo in Lapponia

Cosa visitare a Rovaniemi

Rovaniemi è la magica cittadina finlandese in cui sorge il Villaggio di Babbo Natale, destinazione simbolo delle feste di fine anno dove si può letteralmente attraversare il Circolo Polare Artico. Si tratta di un parco tematico in cui i bambini possono incontrare personalmente Babbo Natale, visitando il suo studio e l'ufficio postale in cui ogni anno riceve miliardi di letterine.

Leggi anche La letterina di Natale di Vittoria Ferragni: quali sono gli originali regali chiesti per le feste

Vittoria a Rovaniemi

Tra gli altri luoghi di interesse da visitare in loco ci sono anche il Santa Park, un parco divertimenti che riproduce la caverna di Babbo Natale con tanto di elfi e sculture di ghiaccio, il ponte Jätkänkynttilä con la fiamma eterna, l'Arktikum, il museo dell'artico, ma anche il ristorante della catena McDonald's più settentrionale al mondo. Come se non bastasse, da qui è possibile ammirare delle incredibili aurore boreali (ne vengono contate fino a 200 ogni anno). Insomma, il viaggio in famiglia organizzato da Chiara è perfetto per questo periodo dell'anno: in quanti non vedono l'ora di ammirarne i primi scatti sui social?

Rovaniemi