Chiara Ferragni torna sul lago di Como: il suo hotel del cuore ha la suite da 6000 euro a notte

Chiara Ferragni ha un posto del cuore dove torna sempre volentieri, quando ha voglia di una breve fuga dalla città. Il suo rifugio è il lago di Como, che ha spesso frequentato in coppia, in famiglia, coi figli, vivendo momenti speciali. Non a caso, aveva scelto questa location per comprare la seconda casa: l'acquisto di Villa Matilda era stato il coronamento di un sogno, quando la crisi coniugale era ancora lontana. Poi il matrimonio con Fedez è finito e la dimora è stata venduta di recente. L'influencer, però, continua a raggiungere appena possibile il suo posto preferito.

Dove ha trascorso il weekend Chiara Ferragni

L'imprenditrice attualmente sta lavorando molto al di fuori dell'Italia. Ha un progetto in Spagna, per esempio, dove è testimonial per un brand di haircare, ha aperto uno shop in Grecia del suo marchio di make-up, ha ricominciato a frequentare le sfilate, è tornata sul set per realizzare copertine sui magazine di moda. Proprio di recente è volata in Messico per un servizio fotografico. Rientrata in Italia, ha fatto le valigie e ha trascorso il weekend di relax sul lago di Como, immersa nella pace assoluta di un posto elegantissimo.

L'Hotel Passalacqua è un hotel rinomato, eletto nel 2023 il migliore al mondo, dagli esperti del World’s 50 Best Hotels. Anche nel 2024 è stato premiato con un altro riconoscimento importante: è salito sul secondo gradino del podio della seconda edizione dei World's 50 Best Hotel Awards. Insomma, sicuramente rappresenta un'eccellenza italiana, grazie agli spettacolari giardini terrazzati, alla posizione panoramica fronte lago, alle sistemazioni per gli ospiti finemente arredare.

Sono tre le esperienze di soggiorno, nel contesto di un'antica villa storica restaurata. C'è il Palazz nel cuore della tenuta, che conta appena otto camere: la soluzione perfetta per chi cerca privacy e romanticismo. C'è la Villa, con le sue elegantissime 12 camere di diverse dimensioni. Infine c'è la Casa al Lago con 4 camere, la sistemazione più esclusiva. La Suite Bellini, per esempio, è una villa nella Villa con vista lago, decisamente la più opulenta. A illuminarla c'è un lampadario di Murano: costa 6000 euro a notte e può ospitare due persone.