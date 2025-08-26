Chiara Ferragni in vacanza sull’isola di Kos: quanto costa il soggiorno nella suite a 5 stelle

Chiara Ferragni è volata in Grecia, per la precisione a Kos, e continua a godersi le vacanze estive. Qual è l’hotel a 5 stelle che ha scelto per il soggiorno?

Continuano le vacanze di Chiara Ferragni: partita a inizio agosto alla volta di Ibiza insieme ai figli, è stata raggiunta sull'isola delle Baleari da Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo compagno che ha anche posato al suo fianco nella prima foto social di coppia. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele ma, nonostante ciò, al momento si sono separati (anche se solo in modo temporaneo). L'imprenditrice è volata in Grecia, per la precisione sull'isola di Kos, insieme allo staff e alcuni amici e sta prendendo parte ad alcuni esclusivi shooting fashion. Nel tempo libero, però, si gode il mare cristallino, il sole rovente e le bellezze locali. Qual è l'hotel a 5 stelle che ha scelto per il soggiorno?

Qual è l'hotel a Kos scelto da Chiara Ferragni

Da qualche giorno a questa parte Chiara Ferragni è sull'isola di Kos, in Grecia, e sta trascorrendo le sue giornate tra gite in barca, escursioni in luoghi da sogno e aperitivi al tramonto. Nelle ultime ore, inoltre, è diventata protagonista di un esclusivo servizio fotografico, apparendo meravigliosa e glamour in versione modella.

Lango Design Hotel & Spa

Dove sta soggiornando? In uno degli alberghi di lusso più sofisticati dell'isola. Si chiama Lango Design Hotel & Spa è ed è un boutique hotel a 5 stelle per soli adulti. Situato a pochi passi dalla famosa spiaggia di Lambi e a 3,5 km dalla città, è un gioiello di architettura contemporanea ma capace di offrire un soggiorno in pieno stile greco. Oltre alle camere e alle suite curate nei minimi dettagli, è dotato anche di un centro benessere e di un sofisticato ristorante che si è guadagnato un posto nella Guida Michelin.

Lango Design Hotel & Spa

Chiara Ferragni nella suite con piscina privata

Il Lango Design Hotel & Spa conta 54 camere e suite, alcune delle quali dotate di piscina privata, tutte pensate per offrire il massimo comfort agli ospiti. Quanto costa dormire in questo paradiso di design? Si parte da poco più di 400 euro per una doppia deluxe, si passa a 500 euro per una suite vista mare e si superano i 600 per una camera di design con piscina privata.

Superior Suite con piscina privata

La stanza scelta da Chiara Ferragni è la superior suite con piscina privata: è dotata di una camera da letto con terrazza, il cui pezzo forte è proprio la piscina. Il prezzo? Abbinata a colazione e trattamenti spa, viene offerta a poco più di 1.000 euro a notte. La soluzione più costosa, però, è la suite con Jacuzzi privata da oltre 1.200 euro. In quanti sognano di mettere fine all'estate in un luogo simile?