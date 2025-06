video suggerito

Chiara Ferragni vola a Marbella: hotel da quasi 40mila euro a settimana per il viaggio di lavoro Chiara Ferragni è partita alla volta di Marbella per motivi lavorativi e per l’occasione sembra non aver rinunciato al lusso: ecco qual è e quanto costa la location a 5 stelle che ha scelto per il soggiorno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ha ripreso in mano la sua vita dopo il periodo difficile vissuto lo scorso anno tra lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez e ora si gode la nuova quotidianità da single tra impegni lavorativi, dolci serate con i figli Leone e Vittoria e uscite con gli amici. Nelle ultime ore è partita ancora una volta per motivi professionali e sui social ha documentato ogni dettaglio dell'esperienza, dalla partenza in versione casual all'arrivo a destinazione. Dopo Napoli e Lisbona, adesso è volata a Marbella con il suo staff e per l'occasione ha deciso di alloggiare in una location di lusso super sofisticata: ecco qual è e quanto costa.

Dove sta soggiornando Chiara Ferragni a Marbella

Al motto di "Marbella for a working trip", Chiara Ferragni ha documentato sui social i suoi primi momenti nella città spagnola, rivelando sia il look scelto per l'aperitivo al tramonto che la location in cui sta soggiornando. In uno scatto accompagnato dalla didascalia "This Place" seguita da emoticon a cuore, ha taggato il Marbella Club Hotel – Golf Resort & Spa, l'hotel a 5 stelle fronte mare che ha scelto per la vacanza di lavoro.

Chiara Ferragni in partenza verso Marbella

Situato tra Marbella e Puerto Banús, originariamente nacque per essere la residenza privata del Principe Alfonso von Hohenlohe, fondatore dell'hotel. Ora è una meravigliosa struttura ricettiva: è circondato da rigogliosi giardini, è dotato di 2 piscine, 5 ristoranti e ha l'accesso diretto a una spiaggia privata.

Marbella Club Hotel

L'hotel di lusso con le suite in spiaggia

Il Marbella Club Hotel si affaccia sul mare, ha una Thalasso Spa con sauna e letto ad acqua e offre un servizio navetta per il Marbella Club Golf Resort, il campo a 18 buche è stato progettato da Dave Thomas. Le camere, tutte sui toni del bianco e del crema con arredi minimal, sono curate nei minimi dettagli per andare incontro a ogni tipo di esigenza del cliente.

Marbella Club Hotel

I prezzi variano a seconda della topologia di camera che si sceglie e fanno riferimento tutti a un soggiorno di almeno 5 giorni (il minimo indispensabile per poter soggiornare nella struttura). Si parte da una doppia deluxe da 5.800 euro, si passa a una gran suite sulla spiaggia da 14.700 euro e si raggiungono gli oltre 34.000 euro per una villa con piscina privata per 10 persone. Quale tipologia di stanza avrà scelto l'imprenditrice?

Marbella Club Hotel