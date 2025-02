Chiara Ferragni vola sulle Dolomiti: la suite con piscina privata costa oltre 6mila euro a notte

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è lasciata definitivamente alle spalle sia il matrimonio con Fedez che i recenti gossip sui tradimenti, ora per lei è arrivato il momento di godersi la vita e la ritrovata serenità. Rimasta a Milano per tutta la settimana, ora ha approfittato del weekend per concedersi una vacanza all'insegna del relax. Dopo essersi immortalata in partenza con il suo trolley ricoperto di sticker colorati, ha rivelato la location esclusiva in cui sta soggiornando: ecco qual è e quanto costa l'hotel con panorama innevato, piscina privata all'aperto e design minimal.

Qual è l'hotel sulle Dolomiti in cui soggiorna Chiara Ferragni

Qualche giorno fa aveva mostrato la nuova opera d'arte contemporanea aggiunta alla collezione di quadri che ha in casa, mentre nelle ultime ore Chiara Ferragni si è concessa una vacanza in montagna, per la precisione sulle Dolomiti. L'hotel scelto per il soggiorno è il Forestis, un luxury retreat a 1.800 metri di altitudine sulla Plose.

Chiara Ferragni in partenza

Si tratta di un rifugio esclusivo che assicura pace e armonia, l'ideale per una fuga antistress all'insegna del silenzio e del totale relax. Immerso nel verde e dotato di una spa con vista sulle montagne innevate, l'albergo a 5 stelle vanta di uno stile lineare e minimal ispirato alla natura. Tutto al suo interno vuole simboleggiare il silenzio del bosco e dell'ambiente circostante, così da assicurare agli ospiti momenti di incredibile bellezza e totale riposo.

Hotel Forestis

La suite su due piani con vista e sauna privata

Qual è la camera scelta da Chiara Ferragni per la fuga alpina? Nonostante abbia postato solo poche foto sui social, è possibile riconoscere la Penthouse, la suite a due piani che si estende su 200 mq.

La piscina privata nella suite di Chiara Ferragni

L'ampio soggiorno è dotato di un caminetto e di un'ampia terrazza attrezzata, mentre la camera da letto dispone di una stanza da bagno dotata di ogni comfort.

Penthouse

Il punto forte della suite, però, è l'area relax privata con piscina riscaldata con vista sulle Dolomiti, sauna in legno di abete, doccia a pioggia e lettini. Quanto costa trascorrere una notte in questo "paradiso"? Sul sito ufficiale dell'hotel la Penthouse ha un prezzo di 6.295 euro a notte (con colazione e cena inclusa) e di 6.045 euro a notte (solo con colazione inclusa).

Penthouse