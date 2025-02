video suggerito

Il nuovo quadro di Chiara Ferragni è un'opera d'arte contemporanea: chi l'ha firmata e cosa significa Chiara Ferragni ha un nuovo quadro nella sua casa milanese (e in molti hanno insinuato che l'immagine ritraesse Fedez). La verità è che si tratta di un'opera d'arte unica nel suo genere: ecco chi l'ha firmata e il suo significato.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a essere super attiva sui social dopo lo scoop dei tradimenti di Fedez: è intervenuta personalmente sulla questione con alcune Stories in cui ha raccontato la sua verità, poi si è lasciata definitivamente alle spalle il gossip, non facendosi scalfire da tutto ciò che è stato rivelato nei giorni successivi. Nella settimana di Sanremo, inoltre, è volata a Dubai e, ad eccezione di un augurio generico a tutti i protagonisti del Festival, non ha più fatto riferimento all'evento. Ora è tornata a Milano e ha ripreso la sua "normale" quotidianità ma con un inedito quadro in casa: ecco chi lo ha firmato e cosa significa.

Chi ha firmato il nuovo quadro di Chiara Ferragni

L'avevamo lasciata a San Valentino mentre stringeva tra le mani un maxi bouquet di rose, ora ritroviamo Chiara Ferragni sui social mentre presenta ai fan il nuovo quadro che ha acquistato per la sua casa milanese. In molti hanno insinuato che nelle immagini raffigurate fosse ritratto Fedez ma l'imprenditrice ha risposto personalmente con un secco "no" a chi le aveva fatto la domanda diretta su Instagram. La verità è che si tratta di un'opera d'arte contemporanea di Maurizio Galimberti, uno dei fotografi italiani più rinomati e richiesti al mondo, che le ha fatto un personale omaggio reinterpretando una sua foto iconica.

Chiara Ferragni ritratta nel mosaico cult

La nuova opera d'arte in casa di Chiara Ferragni fa parte della serie "Mosaico Fotografico" di Maurizio Galimberti, una collezione cult che, servendosi delle classiche polaroid, dà vita a dei ritratti contemporanei. La persona a cui sono stati dedicati i primi piani è proprio l'imprenditrice, immortalata sempre nella stessa posa ma da diverse angolazioni. Dopo aver collaborato con Polaroid Italia all'inizio degli anni '90, Maurizio Galimberti ha fatto diversi esperimenti nel settore, ottenendo non pochi riconoscimenti. È stato però con il "Mosaico" che è diventato noto al grande pubblico: con decine di polaroid ritrae volti, paesaggi, architetture, mixando emozione, ritmo e attenzione ai particolari. L'obiettivo è creare dei ritratti intimi e sfaccettati capaci di dare nuova emozione alla fotografia di partenza, dunque ogni opera è unica e non riproducibile.