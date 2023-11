La nuova casa di Chiara Ferragni, gli arredi di design e le opere d’arte valgono più di 100mila euro Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti nella nuova casa a City Life e ogni giorno stanno rivelando dei nuovi dettagli dell’arredamento: ecco i prezzi degli accessori di design più esclusivi.

A cura di Valeria Paglionico

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente dato il via alla loro “nuova vita” nella casa a City Life acquistata circa un anno fa è completamente ristrutturata grazie all'amico architetto dell'imprenditrice Filippo Flora. Dopo aver documentato alcuni dettagli del trasloco e aver salutato il vecchio appartamento con un video toccante, si sono trasferiti nella nuova abitazione anche con i piccoli Leone e Vittoria (ai quali sono state riservate delle adorabili camere singole con bagno privato). L’home tour ufficiale non è stato ancora condiviso ma in giro per l’immobile è possibile riconoscere diversi accessori e arredi griffati e di design.

Gli accessori griffati nella casa di Chiara Ferragni e Fedez

Sebbene Chiara Ferragni abbia provato a ridurre al minimo gli spoiler sull’arredamento scelto per la nuova casa, il suo entusiasmo è tale da rendere quasi impossibile l’impresa. Al di là dell'enorme cabina armadio piena scarpe di ogni tipo e di borse da oltre 100.000 euro, in giro per l'appartamento è possibile riconoscere diversi altri accessori griffati.

La camera da letto di Chiara Ferragni e Fedez

Nella camera da letto matrimoniale, ad esempio, ci sono un plaid di Hermès da 1.500 euro e la lampada Taccia Small di Flos, quella in vetro trasparente soffiato con il riflettore in alluminio verniciato (prezzo 1.100 euro). Nella stanzetta di Leone, invece, sopra la libreria si intravede l'iconico orsetto di Fendi decorato all-over con la doppia F, quanto costa?

L'area studio con l'orso Fendi

Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 650 euro. Sempre nella stanza del primogenito tutta la biancheria da letto è firmata Fazzini, dove un completo con lenzuola, coprimaterasso, copripiumino e federe viene venduto a quasi 200 euro. Considerando, però, che c'è anche il dettaglio ricamato personalizzato, il prezzo potrebbe essere un tantino più alto. Nella stanzetta rosa di baby Vittoria, invece, è comparso un originale surf di Louis Vuitton da 10.300 euro.

La biancheria da letto Fazzini

Sulla scala a chiocciola che porta ai piani superiori, invece, è stato installato un lampadario di design a forma di "nuvola" con sfere in vetro soffiato. Si tratta di una chicca firmata Apparatus, il cui valore arriva fino ai 30.000 euro per le varianti con molte sfere.

Il lampadario Apparatus

Il divano "componibile"

In quanti hanno notato il divano circolare a forma di serpente posizionato di fronte la televisione in salotto? Si tratta del modello componibile DS-600 Snake firmato De Sede declinato in una versione color panna. La cosa che in pochi sanno è che è un accessorio di design molto ambito, le cui origini risalgono al 1972, quando Ueli Berger, Eleonore Peduzzi Riva, Heinz Ulrich e Klaus Vogt intendevano dare vita al sofà più lungo del mondo. Imbottito e componibile, è contraddistinto dalla ripetizione di un unico modulo che potrebbe replicarsi all'infinito. I Ferragnez ne hanno acquistati 2, disponendoli in modo tale da creare una zona relax di fronte la tv. Qual è il loro prezzo? Più di 26.000 euro ogni 16 moduli, quindi l'intero divano dovrebbe costare 52.000 euro. Sempre in salotto ci sono anche le iconiche poltroncine Litho disegnate da Guillaume Delvigne per il brand Pierre Frey, il cui prezzo è di oltre 2.000 euro ciascuna.

Divano DS-600 Snake di De Sede

Le opere d'arte e gli oggetti di design

Tra gli arredi iconici nella nuova casa dei Ferragnez non può mancare l'Ultrafragola, lo specchio illuminato dalla forma ondulata che potrebbe costare dagli 8.500 euro ai 20.000 euro. Diverse, inoltre, anche le opere d'arte, prima tra tutte la tela di un maestro inglese del 17esimo secolo piazzata nella nicchia fuori la stanza cinema.

Lo specchio Ultrafragola

Il quadro si chiama "Ritratto virile in armatura" e lo scorso ottobre è stato battuto all'asta a 2.500 euro. Tra i corridoi c'è anche una scultura luminosa personalizzata con una foto di famiglia di Marco Lodola, artista che su diversi siti di settore vende le sue creazioni dai 150 ai 450 euro.

La teca con il quadro nella nuova casa dei Ferragnez

Insomma, la casa di Chiara e Fedez sembra quasi essere un museo d'arte, moda e design: durante l'home tour scopriremo nuove chicche esclusive nascoste tra gli arredi?

La scultura luminosa di Marco Lodola