Chiara Ferragni, la scarpiera nella nuova casa è da sogno: 6 ripiani per décolleté e stivali Nella nuova casa di Chiara Ferragni a Milano c’è un’altra stanza da sogno: la scarpiera mozzafiato con quasi 100 scarpe, tra sandali e scarpe con il tacco.

Chiara Ferragni continua a mostrare dettagli delle varie stanze dalle nuova lussuosissima casa. I Ferragnez si sono trasferiti ufficialmente pochi giorni fa e su Instagram stanno condividendo foto e video delle varie stanze della casa. Dopo un sabato sera passato in famiglia a guardare Harry Potter nella meravigliosa sala cinema, l'influencer ha postato uno scatto della sua scarpiera mozzafiato. Negli scorsi giorni, era stato Fedez a mostrare la sua collezione di sneakers, lasciando a bocca aperta i followers più appassionati.

Cento paia di scarpe nella scarpiera di Chiara Ferragni

Realizzata in un moderno legno chiaro, la scarpiera di Chiara Ferragni è un paradiso di scarpe. La struttura illuminata da piccoli faretti è divisa in tre scaffali, composta da 8 ripiani, di cui 6 già riempiti con quasi 100 paia di scarpe, rigorosamente divise per colore. La scarpiera immortalata dall'imprenditrice mostra décolleté, sandali con il tacco, mules, stivaletti e stivali alti ordinati per colore da sinistra verso destra. Partendo dal nero, si arriva all'argento e al rosa, come nell'iconica cabina armadio di Carrie Bradshaw in Sex and The City.

Le scarpe di Chiara Ferragni valgono più di 100 mila euro

Nella prima colonna è possibile riconoscere, tra le centinaia di modelli presenti, le iconiche Lido, i sandali in pelle con motivo intrecciato firmate Bottega Veneta. Di queste scarpe, Ferragni possiede anche il modello total pink, uno dei colori che le vediamo indossare più spesso. Solo questo modello vale 1.250 euro: è facile intuire, quindi, che tutti i modelli mostrati nella foto, insieme, valgano più di 100mila euro.

Sempre sullo stesso scaffale troviamo due paia di classiche e intramontabili décolleté firmate Jimmy Choo e Christian Dior. Non manca anche la parte dedicata ai sandali platform con tacco: Chiara Ferragni ne ha un paio con plateau legati con logo Chanel che le avevamo già visto indossare abbinandole a un look estivo black and white.

La passione dell'imprenditrice per le slingback, le scarpe con il tacco aperte sulla parte posteriore, si può intuire già dalla parte "total black" della sua scarpiera. Da Prada a Jimmy Choo, questo modello formale con il tacco basso occupa un intero ripiano della maxi scarpiera.

Vista la passione dell'influencer per le scarpe possiamo intuire che questa non sia l'intera scarpiera, anche considerato che nella foto postata non si vedono le sneaker. Inoltre, i followers di Chiara Ferragni aspettano con ansia di vedere l'intera cabina armadio che, come si è intravisto da una storia Instagram di Fedez, sembra davvero un centro commerciale. Non ci resta che attendere l'home tour di tutte le stanze, per immergerci anche nelle stanze più glamour di casa Ferragnez.