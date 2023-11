Chiara Ferragni, la nuova casa è quasi pronta: c’è anche una stanza cinema con maxi divani rossi Chiara Ferragni ha portato le amiche del cuore a fare un tour della nuova casa anche se i lavori non sono stati ancora completati. Al suo interno ci sarà anche una stanza cinema con maxi divani rossi: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez stanno per dare una svolta drastica alla loro vita: hanno acquistato la loro prima casa di famiglia e ora sono alle prese con i preparativi per il trasloco (Fedez vorrebbe portare con lui anche una serie di accessori bizzarri che "stimolano la sua creatività"). L'abitazione si trova sempre nel quartiere milanese di City Life ma gode di spazi molto più ampi rispetto all'attuale attico, basti pensare al fatto che i piccoli Leone e Vittoria hanno delle camerette singole con bagno privato. Da mesi Chiara Ferragni si è servita dei social per aggiornare i fan sui lunghi lavori di ristrutturazione ma solo ora ha annunciato che "l'opera d'arte" sta per essere completata. L'ultimo "check" lo ha destinato alle amiche di sempre, che proprio nelle ultime ore hanno dato la loro approvazione.

Chiara Ferragni, il tour della nuova casa con le amiche

Chiara Ferragni condivide un rapporto profondo e speciale con quelle che considera le sue migliori amiche, da Veronica Ferraro a Chiara Biasi, fino ad arrivare a Francesca Oniga, e non sorprende che le abbia volute portare a vedere la nuova casa prima ancora del trasloco. I lavori di ristrutturazione non sono arrivati al termine ma gli ambienti e gli arredi sono ormai completamente definiti, a mancare sono infatti solo gli ultimi mobili e dettagli di interior design. Cosa ne pensano le bff di Chiara? A giudicare dai loro sorrisi stampati sulle labbra in un selfie in ascensore scattato dopo il tour, approvano al 100% le scelte di stile della loro amica del cuore.

Chiara Ferragni nella nuova casa con le migliori amiche

La stanza cinema con i maxi divani

Ad attirare le attenzione dei fan di Chiara è stata soprattutto una Stories condivisa da Chiara Biasi, che ha immortalato l'imprenditrice in versione "feliciona" sullo sfondo di una camera arredata con delle maxi poltrone di velluto rosso (che però sono apparse ancora coperte da pluriball da imballaggio). Di che ambiente si tratta? Della stanza cinema come la stessa Chiara Ferragni ha rivelato. Insomma, nella nuova casa dei Ferragnez sembra esserci spazio per qualsiasi bisogno ed esigenza, dalle stanze per gli ospiti al maxi soggiorno con camino e terrazzo, fino ad arrivare alle sale "da intrattenimento" e alla piscina condominiale. A questo punto non resta che aspettare l'inaugurazione per scoprire nuovi e sorprendenti dettagli dell'abitazione dei sogni.

